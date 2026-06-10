Pope Leo XIV blesses Sagrada Familia and Antoni Gaudí's 100th anniversary

Pope Leo XIV blessed the Sagrada Familia and celebrated the 100th anniversary of the death of Antoni Gaudí during a Mass in Barcelona, Spain.

Fuegos artificiales tras la bendición de la Torre de Jesucristo por parte del Papa León XIV en Barcelona , Catalunya (España). /Foto Europa Press - David ZorrakinoComo 'signo también de unidad y de concordia' definió el papa León XIV la basílica de la Sagrada Familia , proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí -de cuya muerte se cumplieron 100 años este miércoles-.

'La ciudad condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia, y alzan su mirada para encontrarse con el rostro de Dios Padre, resplandeciente en su Hijo hecho hombre, Jesucristo', subrayó el Pontífice en su homilía durante la misa en homenaje a Gaudí, celebrada en la Sagrada Familia,El Papa comenzó dando las gracias a los Reyes, al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, a los obispos, al clero, a las autoridades y a los miembros de otras religiones participantes en 'esta tarde de fiesta para toda la ciudad de Barcelona y el pueblo'.

Como 'signo también de unidad y de concordia' definió el papa León XIV la basílica de la Sagrada Familia, proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí -de cuya muerte se cumplieron 100 años este miércoles-.

'La ciudad condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia, y alzan su mirada para encontrarse con el rostro de Dios Padre, resplandeciente en su Hijo hecho hombre, Jesucristo' , subrayó el Pontífice en su homilía durante la misa en homenaje a Gaudí, celebrada en la Sagrada Familia, en el marco de su visita a España





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