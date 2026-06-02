Portafolio, Acento, Vélez por la Mañana y Canal 1 invitan a De La Espriella y Cepeda a debate presidencial

Los medios de comunicación colombianos Portafolio, Acento, Vélez por la Mañana y Canal 1 han invitado formalmente a los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella a un debate para que presenten sus propuestas de manera clara y responsable, con el objetivo de fortalecer la democracia y la información ciudadana.

Los medios de comunicación colombianos Portafolio, Acento, Vélez por la Mañana y Canal 1 han extendido una invitación formal a los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella para participar en un debate que busca ofrecer a la ciudadanía un espacio de discusión seria y responsable.

Este encuentro se enmarca en un proceso electoral calificado por los organizadores como atípico, intenso y marcado por el ruido y la confusión para parte de la población. La iniciativa surge de la necesidad de promover una deliberación informada que fortalezca el criterio ciudadano y permita evaluar los planteamientos de los aspirantes frente a los retos nacionales.

Los directivos de los medios, incluyendo al director de Portafolio, Cristian Verbel de Acento, Ramiro Avendaño de Canal 1 y Luis Carlos Vélez de Vélez por la Mañana, han subrayado que el debate permitirá discutir qué hacer y cómo hacerlo para construir país, en un contexto donde la polarización y la desinformación amenazan la calidad del debate público. La convocatoria ha sido formalizada mediante cartas enviadas a las campañas, en las que se detallan aspectos relacionados con la metodología, la agenda y la logística del evento, que se propone realizar tres semanas antes de la jornada electoral en la que los colombianos acudirán nuevamente a las urnas para definir su respaldo presidencial.

El debate, que será transmitido a nivel nacional por Portafolio, Acento, Vélez por la Mañana y Canal 1, representa un esfuerzo conjunto de estos medios para propiciar espacios serios, plurales y responsables que contribuyan a la discusión democrática. Los organizadores han enfatizado que el ejercicio tiene como finalidad aportar al análisis de los asuntos institucionales, económicos y sociales que enfrenta Colombia, ofreciendo a la ciudadanía una visión más clara de las propuestas de los candidatos.

En un ambiente electoral caracterizado por la confusión, este debate se presenta como una oportunidad para que los votantes puedan comparar directamente las posturas de Cepeda y De La Espriella en temas clave como la seguridad, la economía, la salud y la educación. Además, los medios han manifestado su compromiso con la transparencia y la imparcialidad, garantizando que el formato del debate permita un intercambio equitativo de ideas y que los candidatos puedan exponer sus proyectos sin interferencias.

La iniciativa ha sido bien recibida por sectores de la sociedad civil, que ven en este tipo de espacios una herramienta esencial para fortalecer la democracia. La importancia de este debate radica en que se realiza en un momento crucial del proceso electoral, cuando los colombianos buscan definir su voto con la mayor información posible.

Los organizadores esperan que el evento no solo sirva para que los candidatos presenten sus propuestas, sino también para que puedan responder a las preguntas de los ciudadanos y aclarar dudas sobre sus planes de gobierno. La transmisión conjunta por cuatro medios de comunicación asegura un amplio alcance, llegando a audiencias diversas en todo el país.

Asimismo, se ha previsto que el debate incluya segmentos dedicados a temas específicos, como el empleo, la lucha contra la corrupción y el posconflicto, con el objetivo de abordar las preocupaciones más sentidas de la población. Los directivos han hecho un llamado a las campañas para que confirmen su participación a la brevedad, pues los preparativos logísticos deben avanzar con celeridad.

En definitiva, este debate se perfila como un hito en la contienda electoral, ofreciendo un espacio de diálogo constructivo en medio de la vorágine política, y sentando un precedente para futuros ejercicios democráticos en Colombia





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