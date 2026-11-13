Portugal vs Dinamarca: Ronaldo se despide en la Nations League

Portugal enfrenta a Dinamarca este 14 de noviembre sin Cristiano Ronaldo, quien dejó la selección. Los portugueses buscan seguir ganando mientras Noruega intenta remontar ante Gales.

Cristiano Ronaldo se despidió oficialmente de la Selección de Portugal el pasado 5 de noviembre, dejando un vacío emocional significativo en el vestuario luso. A pesar de este adiós, la vida del equipo nacional continúa con firmeza tras un periodo de transición marcado por el respeto hacia su máximo ídolo. El seleccionador Jorge Jesús prepara a sus jugadores para enfrentar una de las citas más críticas del torneo en el Estadio Municipal de Braga este sábado 14 de noviembre.

Portugal busca mantener racha ante Dinamarca

El equipo de Jorge Jesús se enfrenta este sábado 14 de noviembre a Dinamarca en un compromiso decisivo por la quinta fecha de la Liga de Naciones de la UEFA. La selección danesa, actual campeona del torneo, visita Braga con el objetivo de mantener sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase, ya que está obligada a ganar para sumar 9 puntos y asegurar su pase. Por otro lado, la selección portuguesa tiene la mira puesta en mantener su impecable racha de 4 triunfos consecutivos en sus primeras 4 salidas del torneo, demostrando resiliencia y solidez táctica.

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Homenaje póstumo al número 7 luso

La ausencia de Cristiano Ronaldo, conocido afectuosamente como "El Bicho" y "El Comandante", será el componente principal en el primer gran duelo oficial sin su presencia. Para honrar su legado, la Selección de Portugal ha organizado un emotivo homenaje institucional antes y durante el partido. Todos los jugadores del plantel luso saldrán al campo de juego vistiendo exclusivamente la camiseta número 7, que fue icónica para el delantero en sus años dorados. Además, toda la afición congregada en el Estadio Municipal de Braga fondra en un aplauso colectivo cuando el reloj del juego marque el minuto 7, rendiendo tributo al mítico dorsal que definió una era en el fútbol.

La necesidad de milagro en Oslo con Haaland

Mientras Portugal busca la victoria, en Oslo, Noruega recibirá a Gales el mismo día buscando un milagro matemático en la Liga de Naciones. El equipo dirigido por Stale Solbakken se encuentra en la última posición del Grupo D con apenas 3 unidades, una cifra idéntica a la de su contrincante británico Gales. La situación es crítica para los escandinavos, ya que Dinamarca, que ocupa el segundo lugar del grupo, podría ser igualada por los noruegos en caso de que Noruega gane su compromiso y Dinamarca pierda ante Portugal.

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Haaland busca goles para la clasificación

Erling Braut Haaland, máximo goleador en la historia de la selección noruega con 65 anotaciones oficiales, desea seguir aumentando su cuota anotadora para intentar salvar la temporada de su país. El delantero del Manchester City espera que una victoria noruega coincida con la derrota nórdica en Portugal, una combinación que permitiría definir todo en la última fecha del torneo ante los daneses. Esta presión externa convierte el partido ante Gales en una batalla por la supervivencia deportiva y el honor nacional para Solbakken y su plantel.

Jornada completa de la Liga de Naciones

La jornada europea de la Liga de Naciones presenta una agenda densa con múltiples duelos que definirán los destinos de los grupos. Además de los enfrentamientos principales en Braga y Oslo, se disputarán otros partidos clave que marcan el rumbo de la competencia continental. Kosovo recibirá a Israel a las 9:00 a.m., mientras que Georgia enfrentará a Hungría a las 12:00 p.m. en un duelo de alta intensidad.

En la franja horaria de la tarde, las 2:45 p.m. marcarán el inicio de cinco encuentros simultáneos que atraerán la atención de los amantes del fútbol europeo. Suecia se medirá a Bosnia, Rumanía jugará contra Polonia, Irlanda del Norte enfrentará a Ucrania y Austria cerrará la jornada ante Irlanda. Estos resultados complementarios serán determinantes para el balance final de posiciones y las expectativas de clasificación a las rondas finales del torneo.