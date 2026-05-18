Posección de entradas para el Mundial no asegura ingreso a Estados Unidos ni visado: especialista

Los colombianos que decidan regresar voluntariamente al país, debido a los estrictos controles migratorios en Estados Unidos, enfrentan un panorama actual en el que los vacíos legales que permitían la permanencia irregular en el territorio norteamericano se buscan eliminar. El endurecimiento de las políticas busca acabar con las zonas grises. Las nuevas directivas imponen límites en el aprendizaje de idiomas y carreras profesionales, obligando a los estudiantes a trazar un plan académico claro y limitado. Sin embargo, la posesión de entradas no garantiza el ingreso al país ni la aprobación de un visado. En la actualidad, el denominado 'FIFA Pass' funciona únicamente como una herramienta logística para facilitar el adelantamiento de la entrevista consular, y los solicitantes deben comparecer ante la embajada y demostrar de forma sólida sus lazos con Colombia. Según mantiene la especialista, muchos de los rechazos ocurren precisamente por el no omputir al oficial la seguridad de que la persona va a regresar a su país de origen

La posesión de entradas para el Mundial no garantiza el ingreso a Estados Unidos ni la aprobación de un visado. Los colombianos que decidan regresar voluntariamente al país debido a los estrictos controles migratorios en Estados Unidos enfrentan un panorama actual en el que el endurecimiento de las políticas busca eliminar los vacíos legales que permitían la permanencia irregular en el territorio norteamericano.

El especialista en inmigración, Cristian Clavijo, afirmó que "realmente lo que se está acabando en Estados Unidos es el fin a las zonas grises". Con la implementación de nuevas directivas, las autoridades imponen límites estrictos en el aprendizaje de idiomas y carreras profesionales, obligando a los estudiantes a trazar un plan académico claro y limitado.

Sin embargo, la posesión de entradas para eventos deportivos no garantiza el ingreso al país ni la aprobación de un visado. Los solicitantes deben comparecer ante la embajada y demostrar de forma sólida sus lazos con Colombi





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