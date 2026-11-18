Nuevas revelaciones apuntan a un cambio de mando en el Deportivo Pereira con la participación de Juan Carlos de la Cuesta y Dímelo Jara, mientras el club enfrenta graves problemas económicos.

El futuro del Deportivo Pereira enfrenta una incertidumbre crítica tras la filtración de informes que sugieren una transacción inmobiliaria y deportiva significativa para el club. Este miércoles 18 de noviembre de 2026, las especulaciones se intensificaron cuando el periodista Pipe Sierra compartió fotografías que muestran a Dímelo Jara reunido con Álvaro López Bedoya, el máximo accionista actual, en una notaría de Pereira. Esta situación surge en un contexto donde la institución atraviesa la crisis administrativa y económica más compleja de su historia reciente, afectando directamente el desempeño deportivo y la estabilidad laboral del plantel.

Mecanismo de la negociación en la notaría

La aparición pública de Dímelo Jara y Álvaro López Bedoya en un acto notarial ha sido interpretada por varios sectores del periodismo deportivo como un paso concreto hacia la formalización de un cambio de propiedad. Las imágenes captadas por el comunicador sugieren que las partes estarían avanzando en los trámites legales necesarios para transferir la titularidad de la entidad. Sin embargo, la presencia en la notaría no constituye por sí misma una confirmación absoluta de una compraventa cerrada, ya que el contenido de los documentos suscritos no ha sido revelado al público general.

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Esta dinámica genera un escenario de especulación legítima pero cautelosa, donde la comunidad deportiva analiza cada movimiento de los líderes del club. La incertidumbre sobre el alcance exacto de los acuerdos en esa sesión notarial mantiene a los aficionados en vilo, especialmente considerando la gravedad de la situación financiera que ha marcado la temporada actual del equipo matecaña.

Posiciones de Juan Carlos de la Cuesta y Dímelo Jara

El panorama de la posible reestructuración se volvió más complejo con la intervención del periodista Samuel Duque, quien afirmó en su cuenta de X que las conversaciones están significativamente más avanzadas de lo que inicialmente se creía. Duque aseguró que Dímelo Jara le habría indicado que las condiciones para la operación ya estaban pactadas, destacando la participación crucial de Juan Carlos de la Cuesta, el expresidente del Atlético Nacional. Esta figura es vista como un actor fundamental para la nueva estructura administrativa, lo que añade un peso institucional considerable al proyecto.

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Las declaraciones de Samuel Duque apuntan directamente a que la venta del Deportivo Pereira se perfila como una realidad inminente, según la información filtrada por el comunicador. La mención de Juan Carlos de la Cuesta, conocido por liderar la era dorada del Atlético Nacional que incluyó la victoria en la Copa Libertadores 2016, genera expectativas sobre un posible cambio en la gestión deportiva y administrativa del conjunto risaraldense.

Por otro lado, la figura de Dímelo Jara ha sido vinculada a proyectos empresariales relacionados con el cantante colombiano Blessd, lo que podría indicar la entrada de nuevos inversionistas con capital fresco y una visión distinta para el futuro del club. No obstante, aún falta claridad sobre si se trata estrictamente de una compra de acciones o de un acuerdo para asumir la administración operativa del equipo.

Impacto económico y próximas decisiones

Este movimiento empresarial cobra relevancia urgente debido a la grave crisis de pagos que ha sumido al club en el caos. Los futbolistas del Deportivo Pereira han denunciado reiteradamente los retrasos salariales, llegando incluso a anunciar un cese de actividades previo a su encuentro contra el América de Cali. Estas tensiones laborales han deteriorado la imagen pública del equipo y han creado un ambiente de tensión dentro del vestuario que requiere una solución pronta y efectiva.

Aunque los reportes periodísticos han despertado una esperanza considerable entre la afición, todavía no existe una confirmación oficial por parte de la directiva o de las personas involucradas. Se desconocen detalles clave como el valor monetario de la operación, el porcentaje de participación accionaria que tendría cada nuevo inversor, y las condiciones económicas exactas acordadas con los propietarios actuales.

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Las próximas semanas serán determinantes para verificar la veracidad de estos informes y entender la magnitud real del cambio de mando. La comunidad deportiva aguarda con impaciencia una declaración formal que aclare el rol de Juan Carlos de la Cuesta y Dímelo Jara, así como el plan de acción para resolver las deudas pendientes con el plantel profesional, garantizando así la continuidad competitiva del Deportivo Pereira en las ligas futuras.