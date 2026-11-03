Postobón reduce emisiones y obtiene reconocimiento Xposible por movilidad sostenible

Postobón logró una reducción del 18,3% en emisiones de transporte durante 2025. La empresa recibió el cuarto premio Xposible Colsubsidio por su programa de sostenibilidad.

La compañía Postobón consolidó su compromiso con la sostenibilidad ambiental al reducir un 18,3% las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) derivadas de sus operaciones de transporte primario y secundario durante el año 2025. Este logro operativo se tradujo en una disminución significativa del consumo de combustible, ahorrando 385.738 galones en el periodo analizado, lo que representa una mejora del 5,8% respecto a años anteriores.

Reconocimiento Xposible Colsubsidio 2026

Postobón fue distinguida con el Premio Xposible Colsubsidio en su edición correspondiente a 2026, marcando así el cuarto reconocimiento consecutivo que recibe esta entidad desde 2023. El galardón otorgado específicamente este año reconoce el Programa de Movilidad Sostenible, iniciativa que ha permitido a la empresa implementar medidas estructurales para mitigar el impacto ambiental de su cadena de distribución.

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Esta distinción forma parte de una serie de premios anuales donde Postobón ha sido destacada por diferentes frentes estratégicos. En 2023, el reconocimiento se otorgó a FARO Postobón, enfocado en el reciclaje; en 2024, a HIT Social para el desarrollo rural; y en 2025, al proyecto de Seguridad Hídrica del río Palo en Cauca. El éxito continuo refleja la consistencia de la gestión corporativa en materia de responsabilidad social y ambiental.

Transformación tecnológica de la flota

El núcleo del Programa de Movilidad Sostenible reside en la modernización tecnológica de la flota vehicular de la organización. Postobón ha incorporado vehículos que operan con gas natural, tecnologías híbridas, electricidad pura e hidrógeno, posicionándose como pionera en la adopción de estas energías limpias dentro del sector de transporte de carga en Colombia.

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Un hito relevante de esta transformación fue la introducción del primer tractocamión eléctrico capaz de transportar la carga máxima permitida legalmente de 52 toneladas. Esta innovación demuestra la viabilidad operativa de soluciones eléctricas de alta capacidad para las necesidades logísticas reales de la industria, eliminando barreras técnicas previas sobre el peso y la autonomía.

Al cierre del ejercicio fiscal de 2025, el 34% de todos los vehículos y equipos utilizados en las actividades de distribución general y logística interna contaban con características de movilidad sostenible. En el segmento específico de tractocamiones, esta proporción alcanzó niveles más elevados, llegando al 92% de la flota especializada en transporte de larga distancia con tecnologías de bajas o cero emisiones.

Inversión en telemetría y capacitación

Para sostener estos avances, Postobón destinó $1.531 millones de pesos colombianos exclusivamente al sistema de telemetría durante 2025. Esta herramienta tecnológica avanzada permite monitorear mediante satélites el comportamiento dinámico de los vehículos, los hábitos de conducción de los operadores y el consumo preciso de combustible en tiempo real.

Jorge Ricardo Gutiérrez, vicepresidente de Logística y Distribución de Postobón, enfatizó que la reducción de la huella de carbono es una responsabilidad directa dada la cobertura nacional de la empresa. Señaló que cada día llevan bebidas al 90% del territorio nacional, por lo que optimizar esa operación es un deber corporativo fundamental respaldado por datos y tecnología.

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Además de la inversión en hardware y software, la estrategia incluye programas educativos dirigidos a conductores y operarios logísticos. Estos capacitaciones buscan promover prácticas de conducción eficiente y segura, reconociendo que el factor humano es clave junto con la maquinaria para lograr los objetivos de eficiencia energética y reducción de emisiones establecidos por la compañía.