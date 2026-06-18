Potente tornado se acerca a la autopista I-70 en Illinois generando escenas de pánico

Un violento tornado fue captado en video mientras se movía peligrosamente cerca de la autopista I-70 en Illinois, causando destrucción y activando alertas en la zona.

Un potente tornado se desplazó cerca de una importante autopista en los Estados Unidos, generando alarma entre conductores y residentes que se encontraban en las proximidades del fenómeno meteorológico.

Los tornados son eventos extremadamente peligrosos que pueden formarse en cuestión de minutos, cambiar de dirección de manera impredecible y causar devastadores daños a su paso, representando un grave riesgo para cualquier persona que se encuentre en su trayectoria. La fuerza de sus vientos es capaz de arrancar árboles, destruir estructuras y provocar situaciones de emergencia en carreteras y zonas habitadas. Video captó un aterrador tornado que apareció junto a una autopista.

Las imágenes muestran cómo el enorme embudo avanzaba con gran fuerza por el estado de Illinois, levantando polvo y escombros a su paso. El tornado pasó muy cerca de la autopista I-70, una de las principales vías de la región, dejando una estela de destrucción a su paso. Según reportes preliminares, el condado de Effingham fue una de las áreas más afectadas por la tormenta, aunque las evaluaciones continúan para determinar la magnitud total de los daños.

Los videos compartidos en redes sociales evidencian la gran dimensión del fenómeno y la rapidez con la que se desplazó, características típicas de estos eventos, especialmente durante las temporadas de tormentas severas. Por esta razón, las autoridades suelen emitir alertas tempranas para que la población pueda resguardarse y reducir los riesgos. El tornado azotó el estado de Illinois y pasó con fuerza devastadora cerca de la autopista I-70, tal como se puede observar en los videos difundidos en plataformas digitales.

Frente a la presencia de un tornado, se recomienda buscar refugio de inmediato: dirigirse a un sótano o a una habitación interior sin ventanas. Si se está conduciendo, se debe buscar refugio en un edificio cercano y seguro, evitando quedarse dentro del vehículo. Mantenerse informado a través de canales oficiales es crucial durante estos eventos climáticos extremos





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