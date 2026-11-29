El Partido Popular y Vox suman 186 escaños tras superar el 60% del escrutinio, poniendo fin a ocho años de gobierno socialista en España y redefiniendo el panorama político nacional.

El Partido Popular y Vox han consolidado una sólida mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas este domingo en España, asegurando el control del Congreso de los Diputados con un total de 186 escaños. Este resultado histórico coloca a ambas fuerzas conservadoras y de ultraderecha en una posición dominante para formar Gobierno, superando ampliamente los 176 escaños necesarios para la investidura del presidente del Ejecutivo.

Resultados electorales y distribución de escaños

Con un escrutinio del 62,40 % de los votos, el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo obtiene el 31,89 % de los sufragios, lo que se traduce en 134 diputados. A esta cifra se deben sumar los dos escaños obtenidos por su socio de coalición en Navarra, la Unión del Pueblo Navarro (UPN), lo que eleva la representación conservadora a 136 escaños. Por su parte, Vox alcanza el 15,66 % de los votos, consolidando su presencia con 50 diputados, una cifra que representa un incremento de 17 parlamentarios en comparación con los comicios de 2023.

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La coalición de derecha suma un total de 186 asientos en el hemiciclo, un hito que permitirá poner fin a los ocho años de mandato del presidente socialista Pedro Sánchez. En el otro lado de la cordillera política, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtendría 117 diputados, marcando un retroceso significativo respecto a su posición anterior. La cuarta fuerza política en el parlamento sería la formación independentista catalana Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que conseguiría 11 escaños, seguida de la coalición de izquierdas Frente Amplio con 10 diputados.

Implicaciones políticas y nuevas fuerzas parlamentarias

El panorama legislativo muestra una nueva dinámica con la irrupción de fuerzas regionalistas y la desaparición de algunas formaciones anteriores. La izquierda independentista vasca Bildu lograría 7 escaños, mientras que los independentistas catalanes de derechas Junts obtendrían 5. Una de las novedades más relevantes de estos comicios es el acceso al Parlamento del partido regionalista andaluz Adelante Andalucía, que ha conseguido 4 diputados, consolidando su presencia territorial.

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En contraste con el éxito de nuevas formaciones, Podemos, liderado por la eurodiputada Irene Montero, no lograría representación parlamentaria, quedando fuera del Congreso por primera vez en su historia reciente. Este cambio estructural en las cámaras baja y alta del parlamento español redefine las alianzas y la capacidad de veto en la legislatura entrante. Los electores, que renovarán el Congreso con 350 diputados y el Senado con 209 senadores, han participado en unos comicios anticipados convocados tras el rechazo de varios decretos gubernamentales relacionados con la crisis de la vivienda.

Participación histórica y transición del poder ejecutivo

La jornada electoral ha registrado una participación histórica, con un 68,15 % de los ciudadanos acudiendo a las urnas a las 18:00 horas, un dato que supera en 15 puntos porcentuales la participación registrada en las elecciones de 2023. Un total de 38,6 millones de electores estaban convocados a votar para elegir a sus representantes. El Ministerio del Interior ha confirmado estos datos, subrayando la alta movilización ciudadana en uno de los procesos electorales más trascendentales de la democracia española reciente.

El actual Gobierno presidido por Pedro Sánchez entra en funciones tras la celebración de estos comicios, limitándose sus facultades a actos de gestión ordinaria hasta la investidura y posterior toma de posesión de un nuevo jefe del Ejecutivo. La convocatoria anticipada de estas elecciones se justificó por la necesidad de Sánchez de obtener una mayoría parlamentaria más amplia para desarrollar sus políticas, argumentando que los ciudadanos debían decidir el rumbo político del país. Ahora, con la mayoría absoluta en el Congreso, el Partido Popular y Vox tendrán la tarea de negociar la investidura y configurar la nueva administración estatal.