El príncipe Harry afirma en entrevista que serviría en el ejército británico contra Rusia. Su visita a Leópolis incluye reuniones con militares y análisis sobre el apoyo internacional a Ucrania en la guerra actual.

El príncipe Harry expresó su total disposición para reincorporarse al ejército británico y combatir a Rusia en caso de ser estrictamente necesario. Esta declaración contundente fue revelada en una entrevista exclusiva concedida al diario The Telegraph, la cual se difundió el jueves 19 de noviembre durante su reciente visita a territorio ucraniano. El duque de Sussex, de 42 años, afirmó que estaría al cien por ciento comprometido en servir a su país junto a veteranos y militares activos si tal petición fuera realizada.

Visita Surpresa a Leópolis y Encuentros Militares

El hijo menor del rey Carlos III viajó el pasado fin de semana a la ciudad de Leópolis, ubicada en el oeste de Ucrania. Esta estancia constituye la cuarta visita que realiza el príncipe a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Durante su trayecto, no se limitó a declaraciones políticas, sino que mantuvo encuentros directos con soldados heridos y con el personal sanitario encargado de su atención médica y rehabilitación.

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La visita sorpresa tiene como objetivo principal apoyar a las fuerzas armadas ucranianas y visibilizar las dificultades que enfrentan los combatientes en el frente. El príncipe aprovechó el contexto para destacar la realidad cruda de la guerra, señalando que la ausencia de drones, balas o cohetes sobrevolando las ciudades no implica que el conflicto haya terminado o que la nación no esté en estado de guerra permanente.

Evaluación del Conflicto y Apoyo Internacional

En su análisis sobre la situación geopolítica actual, el príncipe Harry sostuvo que Europa mantiene un frente unido frente a la agresión rusa. Sin embargo, hizo un llamado explícito a obtener un mayor apoyo por parte de Estados Unidos en el conflicto. El duque de Sussex argumentó que existe una gran brecha entre la sociedad estadounidense, cuyo respaldo a Ucrania es extremadamente elevado, y las políticas del gobierno liderado por el presidente Donald Trump.

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Esta discrepancia fue abordada con claridad durante la entrevista, donde se contrastó el sentimiento popular con la postura gubernamental en Washington. El príncipe, quien regresó a vivir al Reino Unido hace unos meses después de residir más de seis años en Estados Unidos, insistió en que Ucrania está ganando la guerra. Reforzó esta postura al afirmar que no existe ningún escenario viable en el que Rusia logre seguir avanzando territorialmente.

Continuidad con los Invictus Games 2027

El duque de Sussex ha establecido la ayuda a los soldados heridos como una de sus causas humanitarias prioritarias desde hace más de una década. Fundó los Invictus Games en 2014, una competición deportiva internacional diseñada específicamente para militares y veteranos que han sufrido heridas, lesiones o enfermedades durante su servicio activo. Este evento anual se ha convertido en un símbolo de recuperación y resiliencia para las fuerzas armadas globales.

La próxima edición de los Invictus Games está programada para celebrarse del 10 al 17 de julio de 2027 en Birmingham, ciudad situada en el centro de Inglaterra. Ucrania tiene la intención de enviar a esta competencia la mayor delegación de su historia. Se espera que la participación incluya aproximadamente a 60 atletas ucranianos, quienes representarán al país en las distintas modalidades deportivas organizadas por la fundación del príncipe.