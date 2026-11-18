William y Kate asisten a la gala Earthshot 2026 en Bombay. La pareja real muestra su apoyo a la innovación ambiental con atuendos tradicionales y un anuncio clave.

Los príncipes de Gales llegaron a la gala de entrega de los premios Earthshot 2026 en Bombay, India, para deslumbrar a la asistencia y destacar el compromiso de la familia real con la sostenibilidad global. Aunque las miradas se concentraron en la presencia de la princesa Catalina, el evento también consolidó el rol activo del príncipe Guillermo como fundador de esta iniciativa medioambiental.

Reinicio oficial tras tratamiento de salud

La pareja realizó este viaje conjunto el 17 de noviembre, marcando su primera incursión oficial al extranjero en cuatro años. Este desplazamiento representa un hito importante tras el diagnóstico de cáncer de la princesa Catalina en 2024, una enfermedad que nunca se especificó oficialmente en cuanto a tipo o ubicación anatómica.

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Durante ese año, su participación pública fue notablemente limitada y restringida a eventos muy puntuales. Sin embargo, en enero de 2025, tras una visita al hospital Royal Marsden en Londres, la princesa confirmó que su cáncer se encontraba en remisión, dando inicio a una reincorporación sostenida a sus obligaciones reales.

Orígenes y propósito del premio Earthshot

La ceremonia tuvo como objetivo central premiar la innovación ambiental que busca transformar la vida de las generaciones futuras. Los premios Earthshot fueron fundados por el príncipe William junto con el reconocido naturalista David Attenborough, estableciendo un estándar de excelencia para proyectos ecológicos.

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El evento distinguió a cinco galardonados que recibieron un millón de libras cada uno. Esta dotación económica está destinada específicamente a ampliar sus proyectos innovadores, permitiendo que sus soluciones puedan escalarse e impactar de manera más significativa en los desafíos ecológicos actuales.

Atuendos con herencia textil de la India

La estética de la noche rindió homenaje explícito a la moda india, con prendas diseñadas para resonar con la cultura local y el mensaje verde del premio. La princesa Catalina lució un vestido Anarkali creado por la diseñadora Mahima Mahajan, una pieza elaborada en seda georgette tejida a mano.

El tejido recibió un tinte de pigmentos rojos de origen vegetal, una elección consciente para alinearse con la temática ambiental de la gala. Los detalles tradicionales de Banarasi incluyen bordados a mano en hilo dorado, motivos de lunares en la falda, aplicaciones de cuentas de vidrio y sutiles acentos en tono verde esmeralda en el escote.

Accesorios históricos y declaración de lujo sostenible

El conjunto de joyas de la princesa lleva el nombre de Emerald Tassel Suite, una pieza histórica perteneciente a la reina Isabel II. Este parure incluye un collar y aretas elaboradas con lazos de diamantes en forma de cascada que rematan en esmeraldas talladas en forma de pera.

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La reina utilizó esta joya por primera vez en 1989 y la lució en eventos clave, como la recepción oficial al presidente Barack Obama en Londres en 2011. Mientras que Catalina había usado las aretas en 2022 durante una gira por Jamaica, reservó la presentación oficial del collar para esta gala en la India.