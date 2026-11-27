La Alcaldía de Manizales extiende el pico y placa hasta el 30 de diciembre de 2026 con restricciones específicas y tres días sin vigencias para aliviar el tráfico navideño.

La Alcaldía de Manizales ha confirmado la continuidad de las restricciones de tráfico mediante la prórroga del pico y placa para vehículos particulares hasta el 30 de diciembre de 2026. Esta medida, establecida formalmente en el Decreto 0402 fechado el 27 de noviembre de 2026, garantiza que los horarios, la rotación de placas y las excepciones existentes permanezcan inalterables durante todo el mes de diciembre. El objetivo central de esta decisión administrativa es controlar la movilidad en un periodo histórico donde se prevé un incremento significativo en los desplazamientos urbanos debido a la actividad comercial y las celebraciones tradicionales de fin de año.

Mecanismo de la Prórroga y Excepciones Legales

La extensión de las normas de restricción vehicular no constituye una normativa nueva, sino que representa la continuidad de las directrices ya vigentes en la ciudad de Manizales. Este marco legal se fundamenta en el Decreto Municipal 0357 del 28 de octubre de 2026, el cual fue modificado por la reciente publicación para alargar su periodo de aplicación hasta el final de la temporada decembrina. La administración municipal ha enfatizado que se trata de una medida preventiva diseñada para anticipar los desafíos de congestión que inevitablemente surgen cuando la ciudad experimenta su mayor ritmo de vida comercial y social durante los últimos meses del año.

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Es fundamental destacar que la aplicación de estas restricciones tiene pausas estratégicas diseñadas para beneficiar a los ciudadanos. No se aplicará el pico y placa el 7 de diciembre, el 24 de diciembre ni el 31 de diciembre. Además, la medida queda suspendida automáticamente en cualquier día que sea declarado festivo oficial. Estas excepciones buscan equilibrar la necesidad de gestionar el flujo vehicular con el derecho de los ciudadanos a realizar compras navideñas, celebrar con sus familias y participar en las actividades lúdicas que caracterizan esta época del año sin la preocupación de ser sancionados por las autoridades de tránsito.

La infraestructura y los usuarios también se benefician de una lista clara de vehículos exentos de estas restricciones. La normativa vigente mantiene la eliminación de barreras para las motocicletas, así como para los vehículos que utilicen energía 100 por ciento eléctrica, fomentando así la movilidad sostenible. También se otorgan exenciones a las personas con discapacidad para garantizar su accesibilidad y movilidad independiente. Cabe resaltar que la vía Panamericana permanece libre de estas restricciones, permitiendo un flujo constante para el transporte regional y intermunicipal que atraviesa la ciudad.

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Análisis de Datos y Posiciones de las Autoridades

La Secretaría de Movilidad de Manizales, bajo la dirección de Juan Felipe Álvarez Castro, ha fundamentado esta decisión en datos cuantitativos y observaciones empíricas recientes. Las estadísticas de movilidad indican que, durante la franja horaria de mayor congestión, que se extiende entre las 2:00 p. m. y las 7:00 p. m., se han registrado mejores tiempos de recorrido en los principales corredores viales. Estos resultados positivos, aunque muestran avances en la gestión del tráfico, han sido interpretados por las autoridades como una señal de que la situación es frágil y requiere una supervisión constante para no revertir las mejoras obtenidas hasta la fecha.

Juan Felipe Álvarez Castro, en su calidad de Secretario de Movilidad, declaró explícitamente que los indicadores actuales reflejan avances tangibles, pero también subrayan la urgencia de mantener las medidas existentes. Su argumento se centra en la necesidad de gestionar activamente la demanda vehicular para evitar que las condiciones de circulación se deterioren nuevamente. La administración municipal advierte firmemente que retirar el pico y placa en este momento podría provocar un aumento drástico en la cantidad de vehículos en las vías principales, generando presiones insostenibles sobre la capacidad vial existente y colapsando el sistema de transporte en las horas punta.

Para sustentar la necesidad de mantener la restricción, la Alcaldía de Manizales realizó un análisis comparativo detallado con el comportamiento de la movilidad observado durante diciembre de 2025, mes en el que el pico y placa no estuvo vigente. Los datos históricos revelan que durante la primera quincena de diciembre de 2025, la velocidad promedio en las tardes de los días hábiles disminuyó, pasando de 19 kilómetros por hora registrados en noviembre a 18,4 kilómetros por hora en el mes de diciembre. Esta caída en la velocidad media es interpretada por la administración como evidencia directa de que la ausencia de restricciones conduce a una peor congestión, incluso considerando la disminución natural de desplazamientos escolares y universitarios durante esas fechas.

Impacto en la Ciudadanía y Próximos Pasos

El cambio en la demanda de circulación durante diciembre es estructural y multifactorial. Aunque el tráfico estudiantil disminuye, se produce un incremento sustancial en los viajes motivados por compras navideñas, diligencias administrativas, actividades comerciales, encuentros familiares y compromisos laborales de fin de año. La Secretaría de Movilidad argumenta que estos cambios en los patrones de viaje requieren una regulación vial específica y manteniendo el pico y placa, la ciudad puede organizar mejor esta nueva demanda y prevenir el caos vial que se observó en años anteriores sin la medida.

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La institución invita a todos los conductores y usuarios del espacio público a ser proactivos en la planificación de sus desplazamientos. Se recomienda consultar la rotación de placas vigente con antelación y programar los recorridos necesarios evitando las horas pico si es posible. Este llamado a la responsabilidad ciudadana busca fomentar una cultura de movilidad consciente, donde la organización individual contribuya al bienestar colectivo. La transparencia sobre los criterios técnicos utilizados refuerza la legitimidad de la medida y busca la cooperación voluntaria de la población.

Para acceder al texto completo de la normativa y verificar detalles específicos sobre las restricciones, el Decreto 0402 de 2026 se encuentra disponible en el Centro de Información de la Alcaldía de Manizales. Este centro sirve como el canal oficial de comunicación donde se publicó el comunicado que formaliza la prórroga. Los ciudadanos pueden acudir a este espacio o consultar los canales digitales oficiales de la administración para obtener la información más actualizada y garantizar un tránsito fluido y seguro durante las próximas semanas en la capital manizaleña.