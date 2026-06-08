Próximo puente festivo en Colombia: Sagrado Corazón de Jesús, 15 de junio de 2026

El lunes 15 de junio de 2026 se celebra el Sagrado Corazón de Jesús, segundo puente festivo del mes en Colombia, que ofrece una oportunidad para el descanso y el turismo.

En Colombia , el mes de junio de 2026 se perfila como uno de los más esperados por los trabajadores y estudiantes debido a la cantidad de días festivos que ofrece.

Tras el puente de Corpus Christi, celebrado el lunes 8 de junio, el siguiente fin de semana largo llegará el lunes 15 de junio, fecha en que se conmemora el Sagrado Corazón de Jesús. Esta festividad, de origen católico, es una de las más importantes dentro del calendario religioso colombiano. Aunque su fecha litúrgica original no siempre coincide con un lunes, la Ley Emiliani permite trasladar el descanso al lunes más cercano para fomentar el turismo y la integración familiar.

De esta manera, los colombianos pueden disfrutar de un puente de tres días que muchos aprovechan para viajar, descansar o realizar actividades al aire libre. El Sagrado Corazón de Jesús es una devoción que tiene profundas raíces en la cultura colombiana. Muchas familias acuden a misa y participan en procesiones o eventos parroquiales.

Sin embargo, también es una oportunidad para el esparcimiento. Las autoridades de tránsito suelen implementar planes especiales para garantizar la seguridad en las carreteras, ya que el flujo vehicular aumenta considerablemente durante estos fines de semana largos. Por ello, se recomienda planificar los viajes con anticipación, verificar el estado de las vías y respetar las normas de tránsito.

Además, es importante tener en cuenta las medidas de pico y placa regional que algunas ciudades implementan durante los puentes festivos para controlar el ingreso de vehículos. Junio no solo ofrece dos puentes festivos, sino tres. Después del 15 de junio, aún queda un tercer puente el lunes 29 de junio, cuando se celebra San Pedro y San Pablo. Esta fecha también es festivo nacional y permite cerrar el mes con otro fin de semana extendido.

Así, los colombianos tienen la oportunidad de distribuir sus vacaciones o tomar pequeños descansos a lo largo del mes. Para quienes no puedan viajar, las ciudades también ofrecen opciones culturales y recreativas. Museos, parques y centros comerciales suelen tener programación especial para atraer a las familias. Es importante destacar que estos días festivos aplican tanto para el sector público como privado, aunque algunas empresas pueden exigir compensación si se trabaja.

La Ley Emiliani, promulgada en 1983, busca promover el turismo interno y la economía local. Gracias a ella, los colombianos disfrutan de varios puentes al año. En junio de 2026, en particular, la concentración de festivos es inusual, lo que genera expectativas positivas en el sector turístico. Los hoteles y restaurantes ya se preparan para recibir a los visitantes, y las aerolíneas ofrecen tarifas promocionales para quienes reserven con anticipación.

Tras los puentes de junio, el próximo festivo nacional será el lunes 20 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia. Ese también será un puente festivo. Entre tanto, los colombianos pueden ir preparando sus planes para el Sagrado Corazón y San Pedro y San Pablo. Ya sea para una escapada a la playa, una visita a un pueblo cercano o simplemente para quedarse en casa, estos días son una pausa bienvenida en el calendario laboral.

Además de los aspectos religiosos y de descanso, estos festivos tienen un impacto económico. Sectores como el hotelero, gastronómico y de transporte se benefician del aumento en la demanda. Las aerolíneas suelen ofrecer tiquetes con descuentos si se reservan con anticipación.

Asimismo, los restaurantes y centros comerciales preparan promociones especiales. Para los viajeros, es recomendable evitar las horas pico de salida y regreso, especialmente el domingo por la tarde, para evitar congestiones. En términos de seguridad, las autoridades hacen llamados a la prudencia. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol al conducir y las distracciones son las principales causas de accidentes durante los puentes.

Por eso, se intensifican los controles en las carreteras. También se recuerda que algunos municipios tienen medidas como el pico y placa regional para ingresar a ciudades grandes como Bogotá. Es importante informarse sobre estas restricciones antes de viajar para evitar multas o contratiempos. En conclusión, el mes de junio de 2026 es un mes lleno de oportunidades para el descanso y la recreación en Colombia.

Con tres puentes festivos, los ciudadanos pueden disfrutar de fines de semana largos que permiten desconectar de la rutina. Ya sea por motivos religiosos, turísticos o familiares, estas fechas son celebradas por muchos. Planificar con tiempo es la clave para aprovechar al máximo estos días y evitar imprevistos





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