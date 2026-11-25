Manuel Villa, Felipe Vélez, Sebastián López y Daniel Carvalho asistieron al informe Medellín Cómo Vamos. El reporte revela reducción de pobreza y retos en salud y movilidad para la administración 2027.

La presentación del Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos, realizada este martes, captó la atención del público asistente por la presencia conjunta de varios precandidatos a la Alcaldía de Medellín para el período 2027. En una de las filas del auditorio se sentaron juntos Manuel Villa, exsecretario de Seguridad; Felipe Vélez, exdirector de Planeación; Sebastián López, exconcejal del Centro Democrático, y Daniel Carvalho, exrepresentante a la Cámara y también exconcejal de Medellín.

Los cuatro precandidatos se saludaron y escucharon atentos las conclusiones del informe, que condensa los principales indicadores sobre los retos sociales de la ciudad y sirve como uno de los insumos clave para trazar metas en los programas de gobierno. En el evento también se vio al exconcejal de Medellín, Alfredo Ramos Maya.

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Precandidatos unidos por datos del informe

La imagen generó diversas reacciones en el mundo político, en su mayoría para exaltar el interés de los precandidatos por conocer la ciudad que recibirían en caso de resultar electos. Este es el camino: sin egos y poniendo los retos estructurales de la ciudad por encima de todo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, expresó, por ejemplo, el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout.

El informe de Medellín Cómo Vamos publicado este martes entregó una completa radiografía sobre la situación de la capital antioqueña. Uno de los primeros hallazgos es que la ciudad logró reducir significativamente la pobreza y la desigualdad en la última década, pese a que persisten múltiples problemas. Los datos muestran que, entre 2012 y 2025, la pobreza monetaria cayó del 29,5% al 14,4%, consolidando una clase media que ya abarca al 58,6 % de los habitantes.

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Además, el Índice de Pobreza Multidimensional bajó al 11,5% con avances notables en los corregimientos. Medellín registró la mayor reducción de desigualdad entre las principales capitales del país y mantiene una baja tasa de desocupación del 7,4%. Sin embargo, el crecimiento económico reciente mostró una leve desaceleración y los ingresos siguen siendo limitados, pues el 81 % de los trabajadores asalariados gana menos de dos salarios mínimos.

Crisis en salud y educación crítica

La mitad de los independientes recibe menos de uno. El panorama de la salud presenta contrastes entre los logros en primera infancia y el deterioro en la atención médica y el bienestar emocional. Por un lado, la mortalidad infantil cayó un 43% en dos décadas hasta alcanzar su mínimo histórico, cumpliendo de forma anticipada las metas internacionales para 2030.

La desnutrición aguda se redujo en un 82 % desde 2012. Por otro lado, el gasto de los hogares en medicamentos y servicios médicos aumentó, especialmente entre los adultos mayores. La ciudad registró la tasa más alta de tutelas en salud del país por fallas en la entrega de fármacos y procedimientos.

A esto se suma un incremento del 229% en los diagnósticos de salud mental, impulsados por ansiedad y depresión. También se observa un aumento preocupante en los intentos de suicidio. Respecto al sector educativo, aunque el sistema muestra avances en permanencia y acceso, enfrenta una alerta crítica por la baja calidad académica.

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Retos de movilidad y vivienda

En materia de seguridad y vivienda, la ciudad exhibe mejoras históricas en la reducción de la violencia letal. No obstante, enfrenta un estancamiento crítico en la oferta habitacional. Finalmente, el informe planteó la movilidad como uno de los principales retos, ya que el tiempo promedio de desplazamiento pasó de 25 a 40 minutos.

Este incremento afecta con mayor fuerza a quienes usan el transporte público frente a quienes se movilizan en vehículos privados. Mientras el uso del transporte masivo se mantuvo estable y los recorridos a pie subieron un 33%, la utilización de la motocicleta se triplicó. El uso de plataformas digitales de transporte creció de manera exponencial.

Este crecimiento en la movilidad ha incrementado tanto la congestión vial como los índices de siniestralidad en las calles. Los precandidatos al municipio deben considerar estos datos estructurales para definir sus plataformas políticas en las elecciones de 2027. La reunión entre los aspirantes subraya la importancia de enfrentar estos desafíos con datos concretos.