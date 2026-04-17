Precio del Café en Colombia: Variaciones y Mecanismos de Fijación

La Federación Nacional de Cafeteros publica reportes diarios sobre el precio del grano en Colombia, ofreciendo garantías de compra a los productores. Se detallan las fluctuaciones recientes y los factores que influyen en la cotización.

El café se erige como uno de los pilares económicos y emblemáticos de Colombia , consolidando su reputación global gracias a su excepcional calidad de producción y sabor inconfundible. La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) asume un rol crucial al ser la entidad encargada de la difusión del reporte diario sobre el precio del grano, abarcando tanto la capital, Bogotá, como diversas ciudades estratégicas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Este informe no solo sirve como un indicador de mercado, sino que también proporciona a los caficultores del país una valiosa garantía de compra. Dicha garantía se fundamenta en un precio base meticulosamente calculado, que toma en consideración la cotización de cierre de la Bolsa de Nueva York, la tasa de cambio vigente para el día en cuestión, y un diferencial específico aplicado al café colombiano, reconociendo así sus particularidades y valor añadido en el mercado internacional. Esta información es vital para que los productores puedan planificar sus actividades y tener una perspectiva clara sobre el valor de su cosecha. En seguimiento al informe diario emitido por la FNC, se ha dado a conocer la cotización actual del café en Colombia para este viernes 17 de abril. El valor reportado se situó en $2,235,000 pesos por cada carga de 125 kilogramos de pergamino seco, específicamente para la variedad FR 94. Es importante destacar que esta cotización representa una ligera disminución en comparación con el precio registrado el día anterior, jueves 16 de abril, cuando el valor por carga ascendía a $2,295,000 pesos. La fluctuación, aunque no drástica, es un factor a considerar para los productores que dependen de estos movimientos para optimizar sus operaciones comerciales. Adicionalmente, el informe de la FNC incluye el valor de la pastilla contenida en el pergamino, un componente crucial en el procesamiento del café, el cual se mantiene estable en $10,000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones respecto a los días previos. Esta estabilidad en el valor de la pastilla podría indicar una consistencia en los costos de procesamiento o en la oferta de este insumo. La metodología empleada por la Federación Nacional de Cafeteros para establecer el precio de la carga de café es un proceso transparente y fundamentado en factores de mercado global. El precio final de la carga de café está intrínsecamente ligado al comportamiento de su cierre en la Bolsa de Nueva York, uno de los mercados de commodities más influyentes a nivel mundial. De acuerdo con la información contenida en los informes diarios, la cotización se ajusta en función de estos movimientos. Si bien el texto proporcionado no detalla los precios específicos para todas las ciudades, enfatiza que la cotización se presenta considerando el cierre bursátil. La FNC, a través de sus reportes, busca ofrecer un panorama claro y actualizado, permitiendo a los caficultores tomar decisiones informadas y estratégicas en el dinámico mercado del café. Es relevante mencionar que, además de las fluctuaciones en el precio del grano, otros factores como las políticas gubernamentales y el desempeño de entidades como Fontur, adscrita al MinComercio, que lleva tres meses sin gerente y sin edificio para sus trabajadores, pueden tener un impacto indirecto en la cadena de valor del café, aunque no estén directamente relacionados con la fijación del precio del grano en sí





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