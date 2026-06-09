Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 9 de junio de 2026

El precio del dólar en Colombia ha cerrado a la baja sobre la 1:00 de la tarde, según el Banco de la República. El precio de cierre del dólar durante este 9 de junio fue de 3.569,700 pesos, lo que significa una disminución de 10,8 pesos con respecto al precio de apertura.

Descubre el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia durante este 9 de junio de 2026. El precio del dólar en Colombia, según el Banco de la República, abrió en la mañana de este 9 de junio de 2026 en 3.580,500 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la nueva jornada, decreció constantemente y cerró a la baja sobre la 1:00 de la tarde. El Banco de la República informó que el precio de cierre del dólar durante este 9 de junio fue de 3.569,700 pesos, lo que significa una disminución de 10,8 pesos con respecto al precio de apertura.

Además, la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.581,447 pesos. En medio de ese escenario, las casas de cambio han fijado las siguientes tarifas para comprar y vender dólares en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. En Cali, las casas de cambio comprarán dólares a 3.550 pesos y los venderán a 3.700 pesos. En Cartagena, las casas de cambio comprarán dólares a 3.750 pesos y los venderán a 3.980 pesos.

En Medellín, las casas de cambio comprarán dólares a 3.660 pesos y los venderán a 3.780 pesos. El precio del dólar en Colombia ha variado en los últimos días, con un precio de 3.572,85 pesos el jueves 4 de junio de 2026 y un precio de 3.588,09 pesos el domingo 7 de junio de 2026. En otro tema, el cantante Blessd anunció su gira musical por Latinoamérica tras ser citado por la Fiscalía por presunto secuestro extorsivo.

El antioqueño dio a conocer las fechas oficiales de su próxima gira en medio de la polémica legal. Sobre posibles sanciones, Villa explicó que será la Comisión de Fútbol la encargada de evaluar lo ocurrido y definir las medidas correspondientes esta semana.

Además, se han reportado nuevos casos e irregularidades en centros estéticos en varias ciudades del país





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