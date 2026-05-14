Precio del dólar en Venezuela: Alza en las cotizaciones y perspectivas económicas

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar para este jueves 14 de mayo de 2026 será de alrededor de 510,78730000 bolívares venezolanos (VES), con un ligero aumento en comparación con la cifra presentada el día anterior. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha informado que la producción de crudo de Venezuela ha crecido en abril por tercer mes consecutivo, aumentando un 3,7 % respecto a marzo. Además, se prevé que el país obtenga en 2026 más de 22 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, con un incremento superior al 50 % frente a los 14,7 mil millones reportados el año pasado. Sin embargo, sindicalistas y trabajadores venezolanos han desarrollado una agenda de protestas para denunciar la persistencia de la crisis salarial en el país.

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar para este jueves 14 de mayo de 2026 será de alrededor de 510,78730000 bolívares venezolanos (VES), con un ligero aumento en comparación con la cifra presentada el día anterior.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha informado que la producción de crudo de Venezuela ha crecido en abril por tercer mes consecutivo, aumentando un 3,7 % respecto a marzo. Además, se prevé que el país obtenga en 2026 más de 22 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, con un incremento superior al 50 % frente a los 14,7 mil millones reportados el año pasado.

Sin embargo, sindicalistas y trabajadores venezolanos han desarrollado una agenda de protestas para denunciar la persistencia de la crisis salarial en el país





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