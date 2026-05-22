Precio del dólar y evolución, en Colombia

Lista el precio que abrió el dólar en Colombia, el 22 de mayo de 2026 y cómo ha evolucionado en comparación con el precio de referencia y con el de hace un año.

El precio del dólar, monitoreado por el Banco de la República de Colombia, abrió este 22 de mayo de 2026 en 3.685,00 pesos. Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en 3.701,37 pesos, descendió 29.12 pesos respecto al día anterior y alcanzó su nivel más bajo en aproximadamente dos semanas.

La última TRM similar tuvo lugar el lunes 4 de mayo de 2026 y quedó en 3.637,51 pesos. La TRM del dólar, en comparación con el viernes anterior, perdió 83.33 pesos, mientras que en relación con el mismo día pero de hace un año (22 de mayo de 2025), descendió 468.1 pesos (11.23 %). El análisis de la TRM de comienzo del 2026 muestra que la divisa estadounidense bajó un 1.48 % al perder 55.71 pesos.

Mientras tanto, la TRM del mes anterior (22 de abril) detectó un incremento de 125.32 pesos y un 3.5 %. En las primeras horas del viernes 22 de mayo, se detectaron las tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: Cali: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan. Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan





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