Precios de la Papa y Hortalizas en Colombia por Sequía de El Niño

Expertos advierten que la sequía de El Niño, declarada por el Ideam, elevará los costos de alimentos perecederos como la papa y el tomate en Colombia durante 2026.

La declaración oficial del fenómeno meteorológico El Niño por parte del Instituto Hidrologógico, Meteorológico y de Estudios Ambientales ( Ideam) el 8 de octubre ha generado alertas significativas sobre el encarecimiento inminente de la canasta familiar en Colombia. Esta sequía, clasificada como muy fuerte, impactará directamente en la producción de alimentos frescos y perecederos, especialmente la papa, las hortalizas y diversas frutas, cuyos precios están experimentando alzas drásticas desde inicios de año.

Impacto Inmediato en Cultivos y Precios Actuales

Los datos consolidados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelan que la inflación de alimentos en octubre alcanzó un 7,31 %, superando la inflación general del 6,30 %. Dentro de este contexto, la papa lidera las pérdidas en el bolsillo del consumidor con un incremento acumulado del 81,54 % entre enero y octubre. Le siguen la arracacha, el ñame y otros tubérculos con un aumento del 63,22 %, mientras que el tomate fresco registra un alza del 52,27 %.

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Estas cifras reflejan una crisis de oferta derivada de factores estructurales y climáticos. Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, explica que los agricultores redujeron las siembras debido a los precios ruinosos experimentados en 2025. Sumado a esto, la deficiencia de lluvias ha contraído aún más la disponibilidad de producto en las centrales de abasto, creando un escenario de escasez crítica que presiona los precios al alza.

Proyecciones Climáticas y Vulnerabilidad de Productos

El Ideam proyecta que los efectos de El Niño serán más intensos entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, lo que obliga a anticipar la estrategia de compra para las familias colombianas. Hernando Espitia, de la Universidad Politécnico Grancolombiano, señala que los productos de ciclo corto, cosechados entre diciembre y febrero, son los más vulnerables. La falta de precipitaciones reduce drásticamente el rendimiento de los cultivos que dependen exclusivamente del agua de lluvia.

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Más allá de la papa y el tomate, María Fernanda Bustos de UNIAGRARIA identifica a la cebolla, el plátano y el limón como otros productos en alto riesgo. Estos cultivos requieren grandes volúmenes de agua para su desarrollo óptimo. La Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol) enfatiza que la mayoría de los pequeños productores carecen de sistemas de riego o reservorios, lo que los hace incapaces de mitigar los daños causados por el calor extremo y la aparición de plagas.

Efectos Secundarios en la Ganadería y Productos Lácteos

La sequía no solo amenaza los cultivos vegetales, sino que también desplaza el costo hacia la cadena cárnica y láctea. La reducción de la disponibilidad de pastos naturales eleva el costo de alimentación del ganado. Óscar Cubillos, de Fedegán, reporta que en regiones del Caribe ya existen productores sin agua suficiente, lo que compromete la salud animal, la producción de carne y el volumen de leche.

Esta cadena de valor negativa resultará en un incremento progresivo en el precio de la carne de res, que ya subió un 11,51 %, y derivará en costos más altos para el queso y otros derivados lácteos. Al disminuir la producción de leche por estrés hídrico y alimentario en los animales, la oferta del mercado se contrae, trasladando la presión inflacionaria a todos los sectores de la canasta básica.

Cronología de los Aumentos y Estrategias de Mitigación

Los expertos coinciden en que el impacto total de El Niño en los precios tardará en materializarse. Estudios del Banco de la República indican que la transmisión del fenómeno climático al IPC alimentario ocurre con un rezago de seis a nueve meses. Por lo tanto, los consumidores deben prepararse para un escalonamiento de precios que se intensificará hacia la segunda mitad de 2026.

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Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aclara que la percepción de alza también depende de la base de comparación, ya que los alimentos fueron más baratos en octubre de 2025. No obstante, la tendencia actual es ininterrumpida. Ante esta coyuntura, se recomienda priorizar la compra de productos de temporada y diversificar la dieta para evitar los mayores picos inflacionarios previstos para los próximos meses.