Precios de la vivienda nueva en Colombia siguen creciendo

La vivienda nueva en Colombia siguió creciendo en precios durante el primer trimestre de 2026, con una variación promedio del 8,47% en comparación con el mismo período del año anterior.

La vivienda nueva en Colombia siguió creciendo en precios durante el primer trimestre de 2026, con una variación promedio del 8,47% en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el reporte del DANE, la variación promedio anual de los precios de venta de la vivienda nueva para el destino apartamentos fue de 8,50% y de las casas de 7,15%. El mayor crecimiento en el precio de la vivienda nueva se evidenció en el área urbana de Pasto con 19,59%, seguido de Cali con 12,51% y Pereira con 12,05%. En contraste, la única reducción se dio en el área urbana de Popayán, la cual fue de -0,90%.

El Índice de precios de la vivienda nueva experimentó un aumento del 2,79% durante el primer trimestre de 2026, comparado con el cuarto trimestre del año anterior. La vivienda usada está ganando terreno debido a los ajustes en la oferta de vivienda nueva y la cautela de los constructores ante la incertidumbre económica





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