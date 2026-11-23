Análisis del Dane sobre precios vivienda nueva en 2026. Cúcuta, Neiva y Bogotá registran aumentos significativos en el tercer trimestre, mientras Bucaramanga mantiene variaciones estables.

Los precios de la vivienda nueva en Colombia han experimentado variaciones sustanciales durante el año 2026, reflejando dinámicas de mercado distintas según la región. Según los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( Dane), tanto la compra de apartamentos como la de casas ha registrado incrementos del 2,99 % y del 2,98 %, respectivamente, en comparación con el trimestre anterior.

Impulso Anual y Liderazgo Regional de Precios

La variación anual promedio en los precios de la vivienda nueva durante el tercer trimestre de 2026 alcanzó el 9,97 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Este acumulado nacional indica que adquirir vivienda se ha vuelto casi un 10 % más costoso. Ciudades como Cúcuta, Neiva, Bogotá y Soacha han sido las más afectadas por estos cambios en los valores del mercado inmobiliario durante este periodo.

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Entre julio y septiembre, Cúcuta y su área metropolitana reportaron el mayor aumento en los precios promedio de la vivienda nueva, con un incremento del 6,91 %, consolidándose como la localidad con la variación trimestral más alta del país. Le siguieron Neiva, con un alza del 4,46 %, y Bogotá junto con Soacha, ambas con un aumento del 4,22 %. Según este reporte, nueve áreas del país se ubicaron por encima de la variación trimestral del índice nacional, que permaneció en el 2,98 %.

Comportamiento Diferencial en Bucaramanga

Bucaramanga y su área metropolitana se posicionan como zonas con menor presión inflacionaria en el sector inmobiliario, tanto en viviendas nuevas tipo apartamento como en casas. En cuanto a la variación frente al trimestre anterior, esta ciudad registró un aumento de precios de apenas el 0,67 %, situándose siete posiciones por debajo del promedio nacional. Este dato la ubica como la penúltima ciudad con variaciones positivas, solo precedida por Manizales.

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Al comparar la variación anual, Bucaramanga también se ubica varias posiciones por debajo del promedio nacional, con un incremento del 8,90 % frente al 9,97 % del país. Esto evidencia que, aunque los precios de la vivienda nueva han crecido en toda Colombia, no muestran el mismo ritmo de aumento en el área metropolitana de Santander, diferenciándose claramente de los mercados más calientes.

Estratificación Socioeconómica y Excepciones

El informe del Dane detalla que el comportamiento de los precios varía significativamente según los estratos socioeconómicos en la capital santandereana. En los estratos 1, 2 y 3, la vivienda en el área tuvo una disminución del 4,98 % en sus precios durante el tercer trimestre. Lo mismo ocurrió en los estratos altos, 4 y 5, donde el precio de la vivienda registró una variación negativa del 0,40 %, haciendo que fuera más económico comprar para este segmento entre julio y septiembre.

Sin embargo, en el estrato medio los precios sí registraron un incremento frente al trimestre anterior, con un aumento del 4,70 %. Por otro lado, Manizales fue la única ciudad del reporte que mostró una disminución general en los precios, con una variación negativa del 0,53 % frente al trimestre inmediatamente anterior, destacándose como el único mercado con contracción en el periodo analizado.