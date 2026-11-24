Conoce los precios del combo x2 del DIM que incluye los partidos contra Once Caldas y Atlético Nacional. Venta hasta el 25 de noviembre en el Atanasio Girardot.

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) habilitó oficialmente la venta del combo x2 para sus dos últimos encuentros como local en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Esta oferta económica permite a la hinchada asegurar entradas para los partidos contra Once Caldas y el clásico paisa ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. La medida busca consolidar el apoyo local en el tramo decisivo del campeonato.

Vigencia y mecanismo del combo x2 DIM

La vigencia de la compra para este combo finaliza el miércoles 25 de noviembre a las 8:00 p. m., o anticipadamente si se completa la cuota de 20.000 abonados. Según el comunicado oficial del club, al momento del anuncio disponían de 3.453 unidades disponibles para alcanzar dicha meta. Este mecanismo está diseñado para garantizar la presencia masiva de aficionados en las gradas durante la etapa final del torneo.

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El acceso a esta oferta está restringido exclusivamente a las tribunas norte, oriental y occidental. No se aplica a las zonas sur, sur familiar, VIP ni VVIP. Además, cada usuario tiene un límite estricto de cuatro unidades por transacción. Quienes adquieran este pase disfrutarán de una etapa exclusiva de venta en caso de que el equipo verdolaga clasifique a la final.

Desglose de precios por zona

Los costos del combo x2 varían según la ubicación seleccionada y todos incluyen un cargo adicional del 10 % por servicio más el IVA correspondiente. Para la tribuna norte, el precio se establece en 92.400 pesos. La zona oriental tiene un valor de 150.700 pesos, mientras que la occidental alcanza los 198.000 pesos. Esta estructura de precios busca equilibrar la oferta con la demanda en las diferentes secciones del estadio.

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La adquisición de estos pases se realiza mediante la aplicación móvil DIM Plus. Durante el proceso de selección de asiento, el sistema presentará automáticamente la opción para adquirir el 'abonado' correspondiente al combo. Los términos y condiciones completos están publicados en la dirección dimoficial.com/abonos/, donde los usuarios deben revisar las reglas de uso antes de completar la transacción.

Boletería suelta y contexto del grupo A

De manera simultánea, el DIM activó la venta de boletería suelta para el partido contra Once Caldas, programado para el domingo 29 de noviembre a las 6:30 p. m. Este compromiso corresponde a la fecha 3 del grupo A. Los precios de las entradas sueltas también incluyen el recargo del 10 % por servicio más IVA, manteniendo la política tarifaria establecida por el club.

El Deportivo Independiente Medellín llega a esta instancia como líder del grupo A tras vencer 1-0 a Independiente Santa Fe. El gol decisivo fue marcado por Jeison Medina al minuto 72, en un encuentro interrumpido por más de una hora debido a una tormenta eléctrica. Esta victoria les permite compartir la punta de la clasificación con Atlético Nacional, Santa Fe y Once Caldas.

Antes de recibir a Once Caldas, el equipo de Amaranto Perea se enfrentará al Atlético Nacional este miércoles 25 de noviembre a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot. Se trata de la primera edición del clásico paisa en los cuadrangulares. Los líderes de cada zona avanzarán a la final proyectada para el 13 y el 16 de diciembre, definiendo así al campeón del torneo.