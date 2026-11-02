Predicciones del tarot para noviembre 2026 según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente revela las predicciones del tarot para los signos del zodiaco en noviembre de 2026, con mensajes sobre amor, trabajo, dinero, fechas favorables y números de la suerte.

En sus predicciones para este lunes 2 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente ofrece orientaciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y la energía personal de cada signo del zodiaco.

Predicciones de Mhoni Vidente para el zodiaco

Según las cartas del tarot, el mes comienza con mensajes de cambio de rumbo, nuevas oportunidades laborales, decisiones sentimentales y la necesidad de dejar atrás situaciones que frenan el avance. Además, la vidente revela las fechas y las cifras que considera más favorables durante noviembre, con el fin de que cada persona pueda aprovechar mejor las etapas que se avecinan. Para Aries, la carta de El Loco marca una etapa de crecimiento personal.

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Es un momento adecuado para definir objetivos claros y tomar decisiones que permitan avanzar en lo económico, lo laboral y lo sentimental. Las fechas favorables son el 1, 4, 7, 9, 14, 20, 21, 25 y 30 de noviembre, mientras que sus números de la suerte son el 07, el 13 y el 20. Los colores azul y blanco aparecen como tonos de protección. Tauro, por su parte, recibe la carta de La Torre, que anuncia transformaciones importantes.

Los asuntos legales, las pensiones y los trámites que llevan tiempo sin resolverse podrían convertirse en una prioridad. Los días 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22 y 27 son señalados como favorables, y sus números mágicos son el 19, el 31 y el 32, acompañados por los colores rojo y verde. Géminis recibe la carta del Carruaje, que trae un mensaje de movimiento y determinación.

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Se abre un periodo propicio para impulsar proyectos, buscar oportunidades profesionales o considerar un cambio de vivienda. Sus fechas de suerte son el 1, 3, 6, 9, 11, 14, 17, 21, 23 y 25 de noviembre, y los números 02, 08 y 15 son los más destacados, junto a los tonos blanco y azul. Para Cáncer, la Templanza anuncia un periodo de mayor serenidad.

Ahorros y números de la suerte por signo

Las relaciones sentimentales pueden avanzar hacia compromisos más sólidos y también podrían llegar noticias relacionadas con la familia. Los días 1, 5, 10, 15, 17, 19, 21, 22, 27 y 30 aparecen como fechas importantes, con los números 09, 18 y 23 y los colores blanco y verde como tonos favorables. Leo cuenta con la carta del Premio Mayor, que simboliza abundancia.

Durante noviembre podrían surgir oportunidades para recuperar dinero pendiente, avanzar en asuntos laborales y encontrar soluciones a situaciones que parecían estancadas. Las fechas favorables son el 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 24 y 30, mientras que sus números mágicos son el 12, el 21 y el 24, con el verde y el rojo como colores destacados. Virgo tiene como carta El Juicio, que señala la posibilidad de resolver documentos, expedientes y trámites pendientes.

Los asuntos migratorios y legales también aparecen entre los temas más importantes. Los días 1, 4, 7, 9, 10, 11, 19, 21, 24 y 30 son considerados favorables, y sus números de la suerte son el 04, el 16 y el 22, con el rojo y el negro como tonos recomendados. Libra recibe la carta del Mundo, que anuncia movimiento, posibilidades de viajar, cerrar acuerdos y pensar en inversiones importantes, como la compra de una vivienda o de un vehículo.

Sus fechas favorables son el 1, 4, 7, 9, 11, 14, 19, 21, 23 y 30, y sus cifras mágicas son el 01, el 25 y el 33, acompañadas por los colores rojo y amarillo. Escorpio está bajo la influencia de El Emperador, una carta asociada al liderazgo y a la capacidad de negociación. Es una etapa para tomar decisiones importantes, fortalecer proyectos y avanzar hacia objetivos económicos.

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Oportunidades laborales y temas legales

Los días 2, 6, 8, 10, 12, 17, 20, 22, 25 y 29 son los señalados para este signo, con los números 03, 05 y 27 y los colores rojo y amarillo como tonos destacados. Sagitario recibe la carta del Sol, que anuncia un periodo favorable. Las oportunidades laborales, los proyectos económicos y la resolución de diferencias familiares podrían ocupar un lugar central durante el mes.

Sus días de suerte son el 1, 7, 8, 11, 14, 20, 21, 24, 25 y 30, sus números mágicos son el 11, el 28 y el 55, y los colores verde y azul acompañan sus predicciones. Capricornio está marcado por La Rueda de la Fortuna, que anuncia cambios especialmente en el terreno profesional. La carta invita a considerar proyectos independientes, emprendimientos o una nueva etapa laboral que mejore la situación económica.

Las fechas destacadas son el 1, 3, 5, 8, 9, 14, 17, 20, 21, 27 y 30, con los números 30, 40 y 69 y los colores blanco y azul. Por último, Acuario recibe la carta de La Estrella, que trae un mensaje de renovación. Es un momento para superar resentimientos, cerrar capítulos sentimentales y dejar atrás conflictos con personas del pasado.

Resumen final de las orientaciones astrológicas

Los días 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30 son señalados como favorables. Las predicciones de Mhoni Vidente coinciden en un mensaje general: noviembre es un mes para ordenar prioridades, aprovechar las fechas favorables y avanzar con decisiones firmes, confiando en las señales que cada signo recibe a lo largo de las próximas semanas.