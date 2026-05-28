Preferencia por justicia por mano propia en Colombia: expertos abogan por simplificación y digitalización del sistema judicial

Un estudio revela que tres de cada diez colombianos prefieren tomar la justicia por sus propias manos antes que acudir a la justicia formal. Expertos en derecho procesal señalan la necesidad urgente de simplificar los trámites judiciales, avanzar en la digitalización de expedientes y mejorar la conectividad en el país, especialmente en zonas apartadas, para fortalecer el acceso a una justicia eficiente.

Un reciente estudio presentado en 2024 ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico colombiano, al revelar que tres de cada diez ciudadanos estarían de acuerdo en preferir tomar justicia por mano propia antes que acudir al sistema de justicia formal.

Este dato, que refleja una profunda crisis de confianza en las instituciones, fue analizado por el presidente del capítulo Atlántico del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP) y socio director de Madero Asociados, quien señaló que muchos ciudadanos no acceden al sistema de justicia o recurren a vías ilegales debido a barreras estructurales. Frente a este panorama, el experto hizo un llamado a transformar radicalmente la administración de justicia en Colombia, con medidas concretas que incluyen la simplificación de los procesos judiciales, la aceleración de la digitalización de expedientes y la mejora de la conectividad en todo el territorio nacional, prestando especial atención a las zonas más apartadas donde el acceso es aún más limitado.

La simplificación de los trámites judiciales se presenta como una necesidad imperiosa. Según el abogado, en muchos procesos las cargas procesales, los trámites excesivos y las formalidades desmedidas sobrepasan en ocasiones el sentido común, generando demoras injustificadas y desincentivando a los usuarios. Esta burocratización Allison un sistema que, en palabras del especialista, debe estar al servicio de las personas y no al revés.

Por ello, propone una revisión integral del código procesal y de las prácticas judiciales para eliminar requisitos innecesarios y agilizar la resolución de conflictos. La meta es crear un sistema más accesible, comprensible y eficiente, que recupere la confianza ciudadana.

Por otro lado, la digitalización emerge como otro pilar fundamental de la reforma. Aunque ya se han dado pasos importantes, el experto enfatizó que aún queda mucho por hacer: se requiere que más juzgados a lo largo y ancho del país implementen realmente la justicia digital. La digitalización de expedientes no solo optimiza el almacenamiento y consulta de información, sino que también reduce significativamente los tiempos de respuesta y permite el teletrabajo, ampliando la cobertura.

No obstante, reconoce que este avance tecnológico choca con una realidad crítica: las grandes deficiencias en conectividad que afectan a vastas regiones de Colombia. No se trata solo de tener acceso a internet, sino de contar con velocidades de descarga adecuadas que permitan utilizar las plataformas digitales sin obstáculos. Por tanto, la modernización tecnológica debe ir de la mano de inversiones masivas en infraestructura de comunicaciones.

Finalmente, el presidente del capítulo Atlántico del ICDP reflexionó sobre el futuro inmediato de la justicia, destacando el papel de la inteligencia artificial como herramienta de transformación. Si bien la IA ya se usa en la administración de justicia para tareas como el análisis de jurisprudencia o la gestión de notificaciones, su potencial es mucho mayor y se extiende a todas las profesiones.

No obstante, advirtió que su implementación debe realizarse con criterio ético y control humano, para no comprometer derechos fundamentales. En conclusión, aunque reconoce que Colombia tiene una buena justicia en términos estructurales, el mundo cambia rápidamente y la tecnología se ha impuesto.

Por ello, es necesario adaptar el sistema judicial a los nuevos tiempos, aprovechando las oportunidades que ofrecen la digitalización y la inteligencia artificial, pero sin perder de vista la esencia: un servicio público ágil, transparente y cercano a los ciudadanos





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