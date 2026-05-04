Preinscripciones Abiertas para Mejoramiento de Vivienda en Caño del Oro

La Alcaldía de Cartagena abre preinscripciones para 150 subsidios del programa Mi Casa Avanza en Caño del Oro, destinados al mejoramiento de viviendas. El proceso se realizará del 5 al 7 de mayo de 2026.

La Alcaldía de Cartagena , a través de Corvivienda , ha anunciado la apertura de un periodo de preinscripción para el programa Mi Casa Avanza , específicamente dirigido a los residentes de la zona insular de Caño del Oro.

Esta iniciativa busca brindar apoyo económico para el mejoramiento de viviendas, asignando un total de 150 subsidios destinados a hogares que requieran mejoras en sus condiciones habitacionales. El proceso de preinscripción se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo de 2026, como parte integral de la estrategia distrital para ampliar la cobertura de programas sociales en sectores vulnerables dentro de este corregimiento insular.

El objetivo principal es abordar el déficit cualitativo de vivienda en la zona, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Los subsidios ofrecidos equivaldrán a 15 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), lo que permitirá a los beneficiarios realizar intervenciones significativas en sus hogares. Estas intervenciones podrán incluir la adecuación de baños y cocinas, la instalación de nuevos recubrimientos en pisos y muros, la colocación de puertas y ventanas, y el mantenimiento de fachadas.

La naturaleza exacta de las obras a realizar se determinará a través de un diagnóstico técnico individualizado para cada vivienda, asegurando que las mejoras se ajusten a las necesidades específicas de cada hogar. Durante el periodo de preinscripción, equipos técnicos de Corvivienda se desplazarán por el territorio de Caño del Oro para recopilar información detallada de los posibles beneficiarios y evaluar las condiciones actuales de las viviendas.

Este trabajo de campo permitirá obtener una visión precisa de las necesidades de la comunidad y garantizar que los subsidios se asignen de manera eficiente y equitativa. Además, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la documentación presentada por los postulantes, verificando que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al programa.

El cronograma establecido por la Alcaldía de Cartagena contempla la publicación del listado oficial de hogares preinscritos, indicando aquellos que han sido habilitados y aquellos que no cumplen con los requisitos, el 8 de mayo en la página web oficial de Corvivienda (corvivienda.gov.co). En caso de que la demanda de subsidios supere la cantidad disponible, se realizará un sorteo público el 22 de mayo para seleccionar a los beneficiarios finales.

Este sorteo se llevará a cabo de manera transparente y con la participación de representantes de la comunidad, garantizando la imparcialidad del proceso. El Distrito de Cartagena ha establecido criterios claros para la asignación de los subsidios, priorizando a las poblaciones más vulnerables.

Hasta el 50% de los subsidios podrán destinarse a hogares que hayan sido víctimas del conflicto armado, familias que se encuentren en una situación de pobreza extrema, personas con discapacidad, madres cabeza de hogar y aquellos que hayan sido afectados por desastres naturales o calamidades públicas. Esta priorización refleja el compromiso de la administración distrital con la inclusión social y la atención a las necesidades de los grupos más desfavorecidos.

Para ser elegibles para el programa, los aspirantes deberán demostrar la propiedad, posesión o ocupación legal de la vivienda en la que residen. Además, el inmueble debe contar con acceso a servicios públicos básicos como acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, o en su defecto, contar con sistemas alternativos adecuados, como fosas sépticas o sistemas de abastecimiento de agua.

Se excluyen de la elegibilidad aquellas viviendas que se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, áreas de protección ambiental o sectores que se vean afectados por la ejecución de obras públicas. Estas restricciones buscan garantizar la seguridad de los beneficiarios y proteger el medio ambiente.

La administración distrital ha informado que el programa Mi Casa Avanza se extenderá a otros territorios de la zona insular de Cartagena durante el año 2026, incluyendo a Tierra Bomba, Punta Arena y Bocachica. Esta ampliación del programa permitirá mejorar las condiciones habitacionales de un mayor número de familias en estas comunidades insulares, contribuyendo a reducir las desigualdades sociales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Los interesados en participar en el programa pueden consultar los requisitos completos en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026, la cual está disponible en el portal oficial de Corvivienda. Esta resolución detalla los criterios de elegibilidad, los documentos requeridos y el proceso de postulación.

La Alcaldía de Cartagena considera que esta convocatoria es un paso importante en la consecución de su meta de reducir el déficit cualitativo de vivienda en la ciudad, enfocándose especialmente en aquellos sectores que históricamente han sido marginados y han tenido menos acceso a oportunidades. El programa Mi Casa Avanza no solo busca mejorar las condiciones físicas de las viviendas, sino también fortalecer el tejido social y promover el desarrollo económico de las comunidades.

Al invertir en el mejoramiento de las viviendas, se contribuye a crear entornos más saludables, seguros y dignos para sus habitantes. La administración distrital ha destacado la importancia de la participación ciudadana en el éxito del programa, invitando a los residentes de Caño del Oro y de las otras islas a informarse sobre los requisitos y a postularse a los subsidios.

Se espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la calidad de vida de cientos de familias, brindándoles la oportunidad de vivir en hogares más adecuados y seguros. Además, el programa Mi Casa Avanza se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ciudad, promoviendo la inclusión social, la equidad y la protección del medio ambiente.

La Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más justa, equitativa y sostenible para todos sus habitantes, y considera que el programa Mi Casa Avanza es una herramienta fundamental para alcanzar este objetivo. La inversión en vivienda digna es una inversión en el futuro de la ciudad y en el bienestar de sus ciudadanos.

El programa Mi Casa Avanza representa una oportunidad para transformar la vida de muchas familias y construir un Cartagena más próspero y equitativo para todos





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