Premio al Periodismo Ernesto McCausland Sojo y denuncia de desvío en MinDefensa

El evento que reunió a representantes del sector cultural, periodistas, académicos, aliados institucionales y hacedores del Carnaval conectando a los asistentes con el Río Magdalena, la vida y el origen de muchas de las manifestaciones de la fiesta. El Premio al Periodismo Ernesto McCausland Sojo, en su decimotercera edición, es el mayor reconocimiento especializado de periodismo cultural de toda la región Caribe. Paloma Valencia, investigador, gestor cultural y miembro del Comité de Patrimonio del Carnaval, denunció presunto desvío de $195 mil millones en MinDefensa. La periodista y directora de comunicaciones de Carnaval lleva más de 25 años aportando a la construcción de esta fiesta que sigue creciendo con las generaciones.

El evento que reunió a representantes del sector cultural, periodistas, académicos, aliados institucionales y hacedores del Carnaval conectando a los asistentes con el Río Magdalena, la vida y el origen de muchas de las manifestaciones de la fiesta.

El Premio al Periodismo Ernesto McCausland Sojo, en su decimotercera edición, es el mayor reconocimiento especializado de periodismo cultural de toda la región Caribe. Paloma Valencia, investigador, gestor cultural y miembro del Comité de Patrimonio del Carnaval, denunció presunto desvío de $195 mil millones en MinDefensa. La periodista y directora de comunicaciones de Carnaval lleva más de 25 años aportando a la construcción de esta fiesta que sigue creciendo con las generaciones





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