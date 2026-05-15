La decimotercera edición del premio se celebró en la Fábrica de Cultura con una ceremonia que reunió a representantes del sector cultural, periodistas, académicos, aliados institucionales y hacedores de la fiesta Carnaval de Barranquilla. Joseph Casañas y Jessica Angulo conquistaron la categoría Sostenibilidad y Gabriela Arango, de la Universidad Autónoma del Caribe, obtuvo el galardón 'Nuevos Contadores de Historias' con su trabajo 'Che, Carnaval, fe y revolución'.

El Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo se realizó en la Fábrica de Cultura, reunió a representantes del sector cultural, periodistas, académicos, aliados institucionales y hacedores de la fiesta Carnaval de Barranquilla.

La decimotercera edición del premio celebró el talento, la capacidad narrativa y la construcción de relatos que preservan la memoria y el patrimonio cultural del Carnaval de Barranquilla. La ceremonia, realizada en la Fábrica de Cultura, reunió a 70 trabajos provenientes de medios regionales y nacionales que recibieron una convocatoria histórica





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