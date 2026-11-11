Premio mayor de $10.000 millones de la Lotería de la Cruz Roja se despacha a Bogotá

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana entregó el premio mayor de 10.000 millones de pesos en el sorteo 3179, jugado el 10 de noviembre de 2026, y también sorteó una camioneta Toyota Cross 2026 en la capital.

El sorteo 3179 de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombia na, que se jugó el martes 10 de noviembre de 2026, despachó el premio mayor de 10.000 millones de pesos a la ciudad de Bogotá, convirtiéndose en el nuevo multimillonario de la última noche de juego.

Determinación del premio mayor

El billete ganador constituye el único documento válido para reclamar el premio mayor y debe presentarse junto con la documentación oficial del comprador. El premio mayor, la camioneta Toyota Cross 2026 y los premios secos más altos se reclaman en las oficinas designadas por la lotería o en la entidad financiera que ésta indique.

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Resultados de los premios secos y aproximaciones

El sorteo también otorgó un seco de 200 millones de pesos, otro de 100 millones, dos de 50 millones y seis de 30 millones, además de 15 premios de 20 millones y veinte de 10 millones. Los números ganadores están disponibles en la publicación oficial y es aconsejable comprobar tanto el número como la serie del billete.

La lotería paga aproximaciones por coincidencia de la última cifra, las dos últimas, las dos primeras, las tres últimas y las tres primeras, con o sin serie. Estas opciones aumentan la probabilidad de ganar algo aunque el billete no haya acertado el número completo del premio mayor.

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Próximas fechas y pasos a seguir

Los billetes para el siguiente sorteo, número 3180, ya están disponibles en los puntos de venta autorizados y en la plataforma digital. El próximo sorteo se jugará el martes 17 de noviembre de 2026, con transmisión en vivo a partir de las 10:30 p.m. por Canal Uno y la página oficial de Facebook de la lotería. Los resultados completos se publicarán de inmediato en el sitio oficial y en los canales de la organización.

La cobranza de los premios menores se realiza en los puntos de venta autorizados, mientras que el premio mayor y la camioneta deben reclamarse de forma directa ante la lotería. El tiempo de reclamación es limitado, por lo que se recomienda verificar los resultados el mismo día del sorteo y actuar con rapidez.

Con cada billete adquirido, parte de la recaudación se destina a financiar los programas de salud, asistencia humanitaria y atención de emergencias de la Cruz Roja Colombiana en todo el país.