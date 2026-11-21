Resultado del sorteo de la Lotería de Santander del viernes 20 de noviembre de 2026 con premio mayor de 6.500 millones. Detalles de cobro.

El viernes 20 de noviembre de 2026, la Lotería de Santander celebró su sorteo semanal entregando un premio mayor cuantioso por valor de 6.500 millones de pesos. Este evento lúdico, que tiene lugar todos los viernes a las 11:00 de la noche, fue transmitido en directo por el canal TRO, permitiendo a los aficionados verificar los resultados en tiempo real.

Resultados y estructura de premios totales

El mecanismo de premios de esta entidad se distingue por una bolsa total superior a los 27.600 millones de pesos entregados en cada sorteo. Además del premio mayor, el plan distribuye un premio seco de 500 millones, tres premios de 300 millones, cuatro de 200 millones y siete de 100 millones. La distribución continúa con diez premios de 50 millones, quince de 20 millones, diecisiete de 10 millones y veinte premios de 5 millones.

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La estructura incluye además premios por aproximaciones para quienes aciertan parcialmente la combinación. Estos recompensan aciertos en la última cifra, las dos últimas, las dos centrales, las dos primeras, las tres primeras, las tres últimas, así como la serie del Premio Mayor y otras combinaciones oficiales establecidas en las reglas del juego.

Coste del billete y valoración fraccionada

La Lotería de Santander comercializa sus billetes mediante una estructura de tres fracciones por cada unidad completa. Cada fracción tiene un valor de 6.000 COP, lo que eleva el precio del billete completo a 18.000 COP. Esta configuración permite una participación económica escalonada para los jugadores.

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La posesión de fracciones determina la adjudicación del premio mayor. Quien adquiera el billete entero recibe los 6.500 millones de pesos íntegramente. En cambio, si se poseen solo una o dos fracciones, el valor se entrega de forma proporcional a la cantidad de fracciones adquiridas, garantizando un pago equitativo basado en la inversión realizada.

Puntos de venta y proximidad al sorteo

Los participantes pueden adquirir sus billetes a través de diversos canales autorizados. Es fundamental comprar en loteros de confianza que porten un carnet que los identifica como autorizados por la Lotería de Santander. También están disponibles las máquinas de venta de chance de LotiColombia y los puntos PagaTodo.

Adicionalmente, la compra se puede realizar en las oficinas de Efecty y Codesa, o a través del distribuidor por multinivel LOTTORENT. El próximo sorteo de la Lotería de Santander está programado para el 6 de noviembre de 2026, manteniendo el horario de las 11:00 p.m. en vivo para nuevos aspirantes.

Procedimientos de cobro y requisitos legales

Para reclamar premios superiores a 5 millones de pesos, es obligatorio acudir a las instalaciones de la Lotería de Santander en la calle 36 No. 21-16, Bucaramanga. Los jugadores pueden contactarse por teléfono al (607) 6852902 o enviar un correo electrónico a despachos@loteriasantander.gov.co para gestionar el trámite.

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Es crucial cumplir con el plazo de un año contado a partir de la fecha del sorteo para cobrar el premio. Vencido este término, se presenta la caducidad del derecho y el premio no podrá ser reclamado. Se exige presentar el billete o fracción original en perfecto estado junto con el documento de identidad válido para finalizar el proceso.