El objetivo del premio es difundir y dar a conocer la temática deportiva a través de los medios masivos. Se honora al fallecido Fabio Poveda Márquez, periodista más laureado de Colombia, y se reconoce la labor de los jóvenes de 25 años cumplidos a la fecha de la premiación. Los trabajos presentados deben estar circunscritos a la temática deportiva y pueden competir en categorías tradicionales como Texto y Audiovisual, así como en la categoría de jóvenes no mayor de 25 años. Los ganadores recibirán como premio la suma de 5.000.000 millones de pesos en las categorías de Texto y Audiovisual, y $2.5 millones de pesos en la categoría de jóvenes. La cuarta edición del premio se premiará en una ceremonia especial por definir en septiembre de 2026.

El objetivo de este premio es difundir y dar a conocer la temática deportiva que se presentan a través de los medios masivos.

"Con este evento se pretende honrar al fallecido Fabio Poveda Márquez, quien fuera socio de Acord Atlántico y hasta el momento de partir, en 1998, era el periodista más laureado de Colombia, gracias a sus cualidades humanas al servicio del periodismo". Agrega que, para esta cuarta edición, el premio tendrá en concurso dos categorías tradicionales: Texto y Audiovisual. Así mismo, reconocerá la labor de los jóvenes de 25 años cumplidos a la fecha de la premiación de la convocatoria.

Los concursantes de esta categoría podrán competir en Texto y Audiovisual. Indicar que el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass – Fabio Poveda Márquez es organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico y el apoyo del grupo empresarial Tecnoglass. Los trabajos presentados deben estar circunscritos a la temática deportiva, que puede abarcar varios aspectos, entre ellos el social.

Se premiará en dinero el primer lugar de las categorías de Texto y Audiovisual, además el del mejor trabajo de jóvenes no mayor de 25 años en modalidad deportiva, emitido o publicado en cualquier medio de comunicación. Estos fueron los ganadores de la tercera edición del Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass-Fabio Poveda Márquez. //El Universal.

La cuarta edición del Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass - Fabio Poveda Márquez se premiará en ceremonia especial por definir en septiembre de este año 2026. Podrán tomar parte todos los trabajos emitidos y/o publicados en las categorías participantes desde el 20 de julio de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, únicamente. https://forms.gle/e1PNw8bjHThfJnuK9 El Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass - Fabio Poveda Márquez está abierto a los periodistas deportivos colombianos que acrediten el ejercicio profesional en los medios de comunicación de todo el país y a estudiantes colombianos de Comunicación Social y/o Periodismo.

Cada aspirante podrá presentar un único trabajo periodístico en el premio, que puede ser individual o colectivo. Los trabajos correspondientes a la categoría de Texto deberán enviar link en el que se pueda apreciar la fecha de publicación. Se debe especificar aparte el título, nombre del medio, autores y la fecha de publicación. El artículo publicado debe llevar el nombre de su autor o autores. con indicación del nombre del medio, fecha de emisión, autor o autores.

Trabajo que no cumpla con esas normas será descalificado. En caso tal de que se presenten al concurso dos trabajos, y uno de los dos resulte ganador, pero después se demuestre que el trabajo escogido por los jurados incurrió en alguna falta, causal de descalificación, el Premio será declarado.

En todos los casos, los trabajos deben estar acompañados de una sinopsis de la hoja de vida del concursante, la certificación del medio de comunicación al que presta sus servicios, bien sea como trabajador o colaborador (indispensable), (título, fecha de publicación, resumen del trabajo, etcétera. ). El Premio escogerá en cada categoría al menos tres finalistas, y entre ellos saldrá el ganador.

En las categorías Texto y Audiovisual, los ganadores recibirán como premio la suma de 5.000.000 millones de pesos cada uno, mientras que el ganador en la categoría Joven no mayor de 25 años tendrá un premio de $2.5 millones de pesos. El ganador de la categoría Vida y Obra a un Periodista recibirá solo el galardón o placa especial. Esta categoría no se somete a concurso y lo escogerá la propia organización del premio.

Profesionales de prestigio y relacionados con los medios serán los jurados. El jurado estará integrado por profesionales de reconocido prestigio y relacionados con los medios de comunicación y las Facultades de Periodismo y/o Comunicación Social. Actuará como director del Premio Estewil Quesada Fernández, presidente de Acord Atlántico y vicepresidente de Acord Colombia. Claraciones que se deben tener en cuenta: No se aceptan como trabajos libros ni documentales ni tesis de grado.

Cualquier categoría puede ser declarada desierta por falta de concursantes o calidad de los trabajos. Los premios no se otorgan a los medios de comunicación, sino al periodista. Si al producirse el fallo del premio éste recayera en un autor fallecido, su importe se entregará al heredero o herederos legales del galardonado.

Siga leyendo: El fallo del jurado es inapelable, razón por la cual todos los concursantes renuncian de forma expresa a efectuar impugnación alguna del fallo del premio y a reclamar derechos de publicación de sus trabajos. Acord Atlántico y Tecnoglass podrán publicar en sus medios de divulgación propios los trabajos finalistas en cada categoría, si así lo estimare. Afiche provisional del Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass – Fabio Poveda Márquez. //El Universa





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deporte Periodismo Deportivo Premio Temática Deportiva Periodistas Deportivos Periodistas Colombianos Estudiantes Colombianos Medios De Comunicación Trabajos Periodísticos Categorías Ganadores Jurados Premio Temática Deportiva Periodistas Deportivos Periodistas Colombianos Estudiantes Colombianos Medios De Comunicación Trabajos Periodísticos Categorías Ganadores Jurados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MinTIC advierte sobre los peligros que enfrentan los menores en internet y presenta contundente decretoLa iniciativa busca fortalecer la protección digital de niños y adolescentes frente a riesgos como el ciberacoso y el grooming.

Read more »

Gobierno busca acuerdo con Venezuela para estabilizar los precios de los fertilizantesPropone crear una alianza estratégica entre Monómeros y una filial conformada por Ecopetrol y Gecelca.

Read more »

Suba estrena universidad pública: Estos serán los programas a los que podrá inscribirse desde agostoEl Multicampus cuenta con varias instituciones que lo conforman, las cuales establecieron un calendario unificado de admisiones, con inscripciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 3 de junio de 2026.

Read more »

Los coleccionistas de los mundiales siguen la pasión por el fútbolEl artículo describe la pasión por la cita mundialista de grandes fanáticos del fútbol y cómo preparan sus álbumes en busca de stickers y figuritas de sus equipos favoritos. También se incluyen historias personales de coleccionistas de diferentes generaciones y sus métodos para completarlos.

Read more »