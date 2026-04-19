Premios India Catalina 2026: Cartagena Celebra el Talento Audiovisual Colombiano

La 42ª edición de los Premios India Catalina se celebró en Cartagena de Indias, reconociendo lo mejor de la industria audiovisual colombiana. La gala, que incluyó alfombra roja y transmisión multipantalla, premió 63 categorías y rindió homenaje a figuras destacadas, incluyendo el Premio Víctor Nieto a toda una vida para Consuelo Luzardo.

Cartagena de Indias resplandece una vez más como el epicentro de los prestigiosos Premios India Catalina , consolidando su legado como el máximo galardón de la industria audiovisual colombiana. En su edición número 42, que se llevará a cabo en 2026, la emblemática Plaza de la Aduana, en el corazón del Centro Histórico, se vestirá de gala para recibir a los talentos más destacados del cine y la televisión.

Artistas, creadores y figuras influyentes del sector se congregan para competir en las diversas categorías que celebran la excelencia creativa y técnica. La vibrante jornada dio inicio a las 4:00 de la tarde con el desfile inaugural por la tradicional alfombra roja. Este espacio se convirtió en un punto de encuentro crucial, donde cada nominado tuvo la invaluable oportunidad de compartir sus emociones, experiencias y visiones con la prensa y sus fervientes seguidores, generando un ambiente de expectación y camaradería. A partir de las 8:00 de la noche, la ceremonia principal se desplegó en un formato multipantalla innovador, garantizando que la celebración del talento colombiano llegara a todos los rincones. La gala se transmitió simultáneamente a través del canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max, así como por la televisión pública y los canales digitales del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, ampliando significativamente su alcance y accesibilidad. El escenario de los Premios India Catalina fue testigo del lucimiento de los presentadores de cada categoría, un selecto grupo que incluyó a personalidades como Sebastián Villalobos, Juana Acosta, Yuri Vargas y Paola Turbay. Su presencia en el escenario añadió un toque de distinción y reconocimiento al arduo trabajo y la dedicación de los nominados y ganadores, quienes fueron homenajeados por su invaluable aporte a la cinematografía y la televisión nacional. En la alfombra roja, un equipo de reporteros dedicados se encargó de capturar cada detalle, cada emoción y cada sorpresa que emanaba de la industria audiovisual. Norma Nivia, Hollman Becerra, Milena López, José Fernando Patiño, Carolina Lindo, Tico Quiñónez, Ericka Lanao y Tatán Cardona fueron los encargados de llevar la cobertura minuto a minuto, entrevistando a las estrellas y brindando a la audiencia un acceso privilegiado al glamour y la emoción del evento. Durante esta noche de celebración, se otorgarán 63 galardones en distintas categorías, reconociendo así la diversidad y la calidad de las producciones colombianas. Adicionalmente, se rendirá un sentido homenaje a figuras emblemáticas que han dejado una marca imborrable en la historia de la televisión colombiana, perpetuando su legado y sirviendo de inspiración para las futuras generaciones. El prestigioso Premio Víctor Nieto a toda una vida será concedido a la legendaria Consuelo Luzardo, una figura cuya trayectoria abarca más de seis décadas de ininterrumpida dedicación al teatro, el cine y la televisión, siendo un pilar fundamental en la evolución de las artes escénicas en Colombia. Las categorías premiadas reflejan la riqueza y el dinamismo de la producción audiovisual colombiana: en Mejor serie documental, el galardón recayó en Navegantes T1 de Buena Vida Films para Señal Colombia. Para Mejor noticiero regional o local, CityNoticias de Citytv se alzó con el reconocimiento. En la categoría de Mejor producción periodística, El Espejo, temporada 1, de El Cine Sana / Corporación Audiovisual El Espejo para RTVCPlay, fue el ganador. La Mejor producción deportiva fue Terreno de Juego de Telecafé. El premio a Mejor producción y canal comunitario fue para La vorágine de José Eustasio de la Liga Comunitaria de Televidentes del Pital / Abre Cámara MinTIC. En cuanto a la Mejor musicalización de no ficción, Froiber Maya y Julio Cortés fueron premiados por Salceando Ando de La Cuadra Visual / Telepacífico. Daniela Gómez Vanegas obtuvo el premio a Mejor diseño sonoro de no ficción por Las voces de la tierra de Televisión UNAL / Universidad Nacional de Colombia. El contenido bajo producción sostenible reconocido fue Estado de fuga 1986 de AG Studios para Netflix. La Mejor producción transmedia fue Colombia es una maravilla de OGA Producciones. En la categoría de Mejor pódcast conversacional, Vamos Pá Eso de Fragore Studio se llevó el premio. Microdosis de amor propio de Katherin Porto fue reconocido como Mejor pódcast temático. El Mejor contenido audiovisual de marca (brand content) fue La calle del mensajero de Interrapidísimo. El Mejor spot publicitario fue Fichaje nacional de Akira Cine. El Noticiero favorito del público fue RTVC Noticias de Señal Colombia. El pódcast favorito del público fue Más allá del silencio, con Rafael Poveda, de Rafael Televisión S.A.S. La producción de variedades favorita del público fue Ñam vs. Ñam. Batalla en la cocina de Cámara de Televisión / Warner Bros. Discovery. La presentadora favorita del público fue Sara Uribe por su trabajo en Somos Café / Telecafé. La Mejor serie de ficción web fue Rumbos cruzados de Dirty Kitchen / Banco Mundial. El Mejor corto o short vertical fue Los propios de Telemedellín. Como reconocimiento especial, se destacó la participación de Brasil como país invitado. En las categorías de actuación, Carmen Villalobos fue la actriz favorita del público por La huésped de Netflix. Emanuel Restrepo fue el actor favorito del público por La primera vez (T3) de Caracol Televisión / Netflix. La Mejor dirección de fotografía de ficción fue otorgada a Diego Forero y Sergio García por La vorágine de Quinto Color / Telecafé. María Fernanda Navia fue reconocida como Mejor presentadora de noticias por su labor en Noticias Uno / NTC Televisión / Cable Noticias. El Mejor noticiero nacional fue Noticias Uno de NTC Televisión / Cable Noticias. La Mejor producción de inclusión social (con apoyo de Coca-Cola) fue Origen divergente de Viento en Popa / Telepacífico. Paola Turbay se llevó el premio a Mejor actriz de reparto por su participación en Delirio de Tis Studio/ Netflix, mientras que Juan Pablo Urrego fue reconocido como Mejor actor de reparto por su papel en Delirios de Tis Studios / Netflix. Las premiaciones en estas diversas categorías subrayan la calidad y el impacto del talento colombiano en la escena audiovisual global, reafirmando la importancia de eventos como los Premios India Catalina para el impulso y la visibilización de la industria. La elección de Cartagena de Indias como sede una vez más no es casual; la ciudad, con su rica historia y su vibrante cultura, se ha convertido en un telón de fondo perfecto para celebrar el arte y la creatividad. La Plaza de la Aduana, testigo de innumerables eventos históricos, ahora se suma a la lista de escenarios que han acogido este importante encuentro, fortaleciendo el vínculo entre el patrimonio cultural de Colombia y su industria audiovisual en constante crecimiento. La organización de este evento, que cada año busca superar las expectativas, es un testimonio del compromiso de Colombia con la promoción de sus artistas y creadores, asegurando que sus voces y sus historias resuenen a nivel nacional e internacional. La participación de plataformas digitales y canales de televisión de gran alcance asegura que el reconocimiento a estos talentos no se limite a los asistentes presenciales, sino que trascienda fronteras y llegue a audiencias de todo el mundo, inspirando nuevas producciones y fortaleciendo el ecosistema audiovisual colombiano





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