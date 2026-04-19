Premios India Catalina: Cartagena Celebra el Auge Audiovisual Colombiano

Cartagena fue el escenario de la 42ª edición de los Premios India Catalina, galardonando la excelencia en producción audiovisual. Estudios RCN triunfó con "Betty la Fea" y Emiro Navarro fue reconocido como el mejor creador de contenido digital. La gala rindió homenaje al actor Salvo Basile y destacó la evolución de los formatos tradicionales y digitales en la industria.

Cartagena se vistió de gala para albergar la cuadragésima segunda edición de los Premios India Catalina , un evento que reconoció la excelencia en la producción audiovisual nacional e iberoamericana. La Plaza de la Aduana fue el epicentro de una noche cargada de emociones, donde la presentación estuvo a cargo de las talentosas María José Barraza y Flavia Dos Santos.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada fue el sentido homenaje póstumo al recordado actor Salvo Basile, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la industria. La ceremonia se consolidó como una vitrina del talento y la innovación, abarcando tanto los formatos televisivos tradicionales como las emergencias de las plataformas digitales. La calidad técnica de las producciones fue uno de los pilares de la noche, destacando categorías como Mejor Edición de No Ficción, Mejor Musicalización de No Ficción y Mejoración de Ficción, demostrando la maestría de los equipos colombianos. Estudios RCN se alzó como una de las grandes triunfadoras de la noche, cosechando importantes galardones, entre ellos por la icónica producción "Betty, la Fea", que continúa siendo un referente de la televisión latinoamericana y global. En el ámbito del contenido digital, Emiro Navarro fue reconocido como el mejor creador, subrayando la creciente importancia de las redes sociales como escenarios de difusión y creación. La gala no solo celebró los logros actuales, sino que también proyectó el futuro de la industria audiovisual. La consolidación de la televisión pública y la constante evolución de formatos que integran la televisión con el contenido digital auguran un panorama prometedor. La sinergia entre ambos mundos es cada vez más evidente, y los Premios India Catalina han sabido capturar y premiar esta transformación. La calidad en aspectos como el diseño sonoro y la musicalización, que fueron reconocidos en varias categorías, evidencia que Colombia no solo narra historias cautivadoras, sino que lo hace con los más altos estándares de producción a nivel internacional, lo que reafirma su posición en el mapa audiovisual global. La diversidad de las producciones reconocidas, desde dramas hasta formatos de entretenimiento, resalta la riqueza y versatilidad del talento colombiano





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