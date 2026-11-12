Premios La Barra 2026: Bogotá y Altiplano Cundiboyacense dominan con cinco galardones cada uno

La vigésima primera edición de los Premios La Barra reconoció a 22 ganadores nacionales, destacando a Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense con cinco premios cada uno en la gala realizada el 11 de noviembre.

En la noche del miércoles 11 de noviembre, Bogotá fue el epicentro de la gastronomía colombiana durante la celebración de la edición 21 de los Premios La Barra. Este evento, organizado por Axioma B2B Marketing, reunió a una multitud de chefs, cocineros, empresarios y personalidades del sector para honrar la excelencia culinaria a nivel nacional.

La gala entregó un total de 22 reconocimientos oficiales a personas y establecimientos comerciales que han contribuido significativamente al desarrollo y la innovación del sector gastronómico del país. La elección de los ganadores no fue arbitraria, sino el resultado de un riguroso proceso de selección basado en cientos de postulaciones recibidas de diversas regiones.

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Regiones líderes y procesos de selección

Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense lideraron la clasificación general de esta edición, logrando captar cinco galardones cada una. La competitividad fue alta, ya que el comité directivo, junto con el comité nacional y los jurados regionales, evaluó 602 postulaciones de establecimientos y personalidades. Tras este escrutinio exhaustivo, los 22 ganadores nacionales fueron seleccionados entre 186 nominados que compitieron en diferentes categorías.

Además de las regiones dominantes, otras áreas geográficas también mostraron su fuerza culinaria. Santanderes, Tolima Grande y Antioquia obtuvieron dos reconocimientos cada una, demostrando la diversidad de propuestas en el país. Por su parte, la Orinoquía y el Caribe recibieron un premio cada una, consolidando la presencia de estas zonas en el mapa gastronómico nacional.

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Reconocimientos principales y categorías clave

Entre los honores más destacados, Joyce Mitrani recibió el premio Toda una Vida de Trabajo, reconociendo su trayectoria y dedicación prolongada al oficio culinario. Por otra parte, Edwin Rodríguez, chef del restaurante Quimbaya ubicado en Madrid, fue elegido como el Mejor Chef Colombiano en el Exterior, llevando la bandera del país a nivel internacional.

En las categorías tradicionales, Bogotá brilló con cinco victorias. El restaurante La Estación Santander se llevó el premio en Cocina Tradicional Colombiana, mientras que Tres Cuatro Cinco Steakhouse ganó en Parrilla y Ahumados. La mejor panadería fue reconocida como 30 Horas, y Julián Molano del restaurante Incorrecto obtuvo el premio a Mejor Chef.

El premio a Mejor Empresario fue para Andrea Bornacelli, fundadora de Pizzardi, una pizzería que ha sido reconocida por su calidad superior en el mercado latinoamericano. En el Altiplano Cundiboyacense, El Chino Cocina de Sopó ganó Mejor Restaurante Casual, y Tres23 de Zipaquirá fue distinguida en Cafetería de Especialidad.

Innovación y sostenibilidad en el sector

La edición también puso en valor la innovación y la sostenibilidad. Milana, un restaurante de Barichara en Santander, fue elegido como Restaurante Sostenible y ganó en la categoría de Cocina de Autor. Su propuesta combina técnicas de cocina profesional con productos locales, cuidando el equilibrio nutricional y la frescura de los ingredientes de temporada.

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En la categoría de Hospitalidad y Experiencia de Cliente, el restaurante WOK obtuvo el reconocimiento. Por su lado, Crepes & Waffles ganó en Estrategia Digital, destacando la importancia de la adaptación tecnológica en el sector. Además, el jurado distinguió la innovación con la carne de cerdo colombiana, otorgando el premio a Adelina Sabor y Tradición de Guaduas.

Homenajes y futuro del sector gastronómico

La gala tuvo un momento emotivo al rendir homenaje a los chefs y a más de 30 establecimientos del Eje Cafetero y el Pacífico que fueron afectados por el terremoto reciente. Este gesto subrayó la solidaridad y la resiliencia de la comunidad gastronómica frente a las adversidades.

Los resultados de esta edición reflejan una cocina diversa que incluye tradiciones, autoría, panadería y nuevos negocios. La visibilidad de propuestas en municipios como Barichara, Pitalito, Zipaquirá y Villavicencio confirma el dinamismo de las ciudades intermedias en el desarrollo de la alta cocina en Colombia.