Conoce los detalles del sorteo de la Lotería de Bogotá del jueves 19 de noviembre de 2026. El premio mayor alcanza 10.000 millones. Verifica tu billete aquí.

La Lotería de Bogotá se prepara para uno de sus sorteos más esperados del año, programado para este jueves 19 de noviembre de 2026. Esta entidad mantiene su posición como una de las loterías con las bolsas de premios más altas del país, ofreciendo a sus participantes la oportunidad de acceder a sumas significativas en cada jornada. La fecha fija del sorteo permite a los apostantes planificar sus compras con anticipación, asegurando que no pierdan la oportunidad de verificar sus boletos.

El Gran Premio Mayor alcanza los 10.000 millones de pesos

El monto total para el premio mayor establecido para el sorteo del jueves 19 de noviembre de 2026 es de 10.000 millones de pesos. Esta cifra representa la cima de la jerarquía de premios disponibles en esta jornada específica. Además del premio principal, la Lotería de Bogotá pone en juego una cantidad acumulada que supera los 34.000 millones de pesos cuando se incluyen las aproximaciones y los 52 premios secos.

Also read Barichara lleva la gastronomía santandereana al podio nacional de los Premios La Barra 2026

La estructura de premios incluye no solo el gran premio, sino también múltiples niveles de ganancias menores que aumentan las probabilidades de recompensa para los compradores. Cada fracción y billete completo contribuye a este fondo acumulativo, diseñando un sistema de incentivos que busca mantener la participación activa de la ciudadanía en el juego.

Horario de transmisión y mecanismo del sorteo de noviembre

La Lotería de Bogotá inicia su juego todos los jueves a las 11:15 p.m., momento en el cual se transmite la ceremonia del sorteo. La transmisión oficial se lleva a cabo por el Canal Uno, garantizando que la audiencia pueda seguir el desenlace en tiempo real. Este horario constante permite a los participantes sintonizar el evento sin necesidad de ajustes frecuentes en sus agendas semanales.

Advertisement

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3034 de 2013, existe una flexibilidad regulada en caso de eventos imprevistos. Si el día jueves fuera festivo, el sorteo podrá realizarse en un día de la misma semana. Además, en circunstancias ajenas a la voluntad de la organización, la transmisión podría sufrir retrasos, manteniendo siempre la integridad del proceso de selección del número ganador.

Verificación de autenticidad y prevención de fraudes

Para garantizar que el premio sea cobrable, la Lotería de Bogotá recomienda realizar tres verificaciones visuales y físicas en cada fracción preimpresa. El sello de autenticidad requiere frotar la casilla marcada con la frase "FROTE CON UNA MONEDA" para revelar la palabra "AUTÉNTICO". Si la palabra ya está visible o no aparece al frotar, se debe desconfiar de la fracción.

Los precios oficiales son otro indicador crítico de la legitimidad del billete. Actualmente, el billete completo tiene un costo de $18.000 y cada fracción individual cuesta $6.000. Cualquier variación en estos precios es una señal de alerta de posible fraude. Se debe revisar meticulosamente que el número del billete y la fecha del sorteo no presenten señales de enmendaduras, tachones o alteraciones en el papel.

Puntos de venta autorizados y reclamación de premios

La Lotería de Bogotá insiste en que la mejor forma de evitar estafas es adquirir los billetes con loteros de confianza o en puntos de venta autorizados. Un billete falso no solo elimina la oportunidad de ganar el premio mayor, sino que impide reclamar cualquier premio menor o aproximación. La entidad recuerda que los premios pueden cobrarse en la oficina principal del concesionario autorizado o en cualquiera de las oficinas autorizadas para tal fin.

Advertisement

Los apostantes deben mantenerse atentos a las señales de adulteración en los billetes, especialmente frente a la circulación de fracciones falsificadas. La verificación cuidadosa antes de pagar protege la inversión del participante. Adquirir boletos en canales oficiales asegura que el esfuerzo de jugar tenga validez legal y financiera, manteniendo viva la ilusión de convertirse en millonario de manera segura y responsable.