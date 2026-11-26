Sobre el acantilado y Princesas destacan en el PÖFF. Enrica Perez y Christian Rojas obtienen los principales galardones del festival de Tallin, consolidando el cine latinoamericano.

La vigésima edición del Festival de Cine de Noches Negras de Tallin (PÖFF), celebrado en Estonia, ha consolidado el protagonismo del cine latinoamericano al otorgar los máximos reconocimientos a producciones regionales. Sobre el acantilado , dirigida por la cineasta peruana Enrica Perez , se alzaron como grandes triunfadoras al ganar el Gran Premio a la Mejor Película en la Competencia Oficial, además de recibir el premio a Mejor Actriz para su protagonista, Bianca Buchelli . Esta coproducción entre México, Perú y Suiza demostró una solidez técnica y narrativa que cautivó al jurado internacional.

Gran Premio para Sobre el acantilado en Estonia

La cinta de Enrica Perez se convirtió en la obra más destacada de la edición treinta del PÖFF, arrebatando la principal distinción del certamen con una dotación económica de 20.000 euros , otorgada por la ciudad de Tallin. Este reconocimiento financiero está destinado específicamente a la directora y a los productores del filme, subrayando el apoyo institucional a la creación audiovisual de calidad. El jurado enfatizó la excelencia integral de la producción, destacando aspectos que van desde la dirección y el guion hasta la fotografía, el diseño de producción y la banda sonora.

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La trama se desarrolla en el entorno de una escuela católica para niñas, donde se construye un drama de intensa tensión psicológica. La narrativa explora temas profundos como la fe, la adolescencia, el deseo y las complejas relaciones de poder dentro de este sistema educativo cerrado. La interpretación magistral de Bianca Buchelli como el personaje de Ana fue clave para obtener la estatuilla a Mejor Actriz, consolidando el éxito doble de la película en la competición oficial.

Princesas Ñusta gana el Premio FIPRESCI

El premio a la mejor película del FIPRESCI, concedido por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, recayó en Princesas (Ñusta) , el primer largometraje del director ecuatoriano Christian Rojas . Esta obra se presenta como un ejemplo emblemático de colaboración internacional, siendo una coproducción entre Ecuador, México, Argentina, Perú y Bolivia. La película narra la historia de Kallpa, una niña trans de 12 años que aspira a ser elegida Ñusta, la princesa sagrada de la celebración del solsticio de invierno en su comunidad andina.

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El conflicto central de la película surge cuando la identidad de género de Kallpa se convierte en motivo de exclusión social. Ante este rechazo, la protagonista encuentra apoyo y una nueva familia entre un grupo de mujeres trans de su propia comunidad. Christian Rojas aborda con sensibilidad cuestiones cruciales como la identidad, la discriminación, la pertenencia y la infancia, mostrando la posibilidad de construir una familia elegida frente al ostracismo social. El filme fue presentado dentro de la competición First Feature, dedicada a primeras películas, donde compitió con doce largometrajes procedentes de diversas partes del mundo.

Reconocimientos adicionales de México y Brasil

La presencia latinoamericana en el PÖFF no se limitó a los dos grandes ganadores mencionados, extendiéndose a otras distinciones importantes que reflejan la diversidad de la región. México tuvo una fuerte representación en la competición Critics' Picks a través de The Great Family , una coproducción mexicano-italiana dirigida por Matías Meyer , quien recibió el premio a Mejor Director. Este reconocimiento valida la capacidad narrativa de Meyer y la calidad de la producción transfronteriza.

Por su parte, Brasil logró una mención especial en la competición Rebels With a Cause para Luiza Calagian con su obra Arrow for a Stone Heart . Esta película explora una historia atravesada por la memoria indígena, los sueños y la tensa relación entre una comunidad local y la expansión urbana. Estas distinciones complementan el panorama, demostrando que el éxito latinoamericano en Tallin es multifacético y abarca diferentes géneros y perspectivas.

Impacto del festival para el cine latinoamericano

Los reconocimientos obtenidos en Tallin reflejan la rica diversidad de historias que se producen en América Latina y la importancia estratégica de las coproducciones internacionales. Estas alianzas permiten conectar a cineastas, productores y públicos de distintos países, facilitando la circulación de narrativas que de otra manera tendrían menor visibilidad. Desde los conflictos internos de la adolescencia hasta la recuperación de la memoria indígena, las películas premiadas abordan realidades sociales y culturales de la región con profundidad.

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La trigésima edición del Tallinn Black Nights Film Festival deja un balance favorable para el cine latinoamericano, cuyas historias han encontrado en Estonia un escenario privilegiado para proyectarse ante la crítica y el público internacional. Este éxito no solo honra a los directores y actores involucrados, sino que reafirma la capacidad del cine de la región para generar diálogos universales sobre la identidad, la justicia y la condición humana.