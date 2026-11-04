Preocupación en Atlético Nacional por posible baja de Edwin Cardona en finales

Atlético Nacional enfrenta incertidumbre antes de las finales por la lesión de Edwin Cardona. Conoce el estado del equipo, las bajas confirmadas y las esperanzas para la Copa BetPlay y la Liga.

Atlético Nacional se encuentra en una etapa crítica de su semestre deportivo con el firme propósito de conquistar los títulos de la Liga y la Copa BetPlay. El equipo antioqueño de Medellín necesita llegar a las instancias definitivas con su nómina en las mejores condiciones posibles para garantizar su éxito en ambos certámenes. Aunque el panorama general ha mostrado señales de mejora con el retorno de varios futbolistas clave, la posible baja de Edwin Cardona ha generado una significativa preocupación en el entorno verdolaga.

Estado físico del bloque titular

El técnico Lucas González ha logrado recuperar a varias piezas fundamentales que venían superando diversos problemas físicos en las últimas semanas. Entre los regresos importantes se encuentran Andrés Reyes, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. Estas incorporaciones representan alternativas vitales para afrontar la seguidilla de compromisos que se avecina en el calendario futbolístico.

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No obstante, el cuerpo técnico también ha tenido que gestionar bajas significativas que afectan la profundidad del plantel. Néider Parra padece un esguince en el tobillo izquierdo y su retorno depende de su evolución diaria. Por su parte, Marlos Moreno apenas ha comenzado a retornar a los entrenamientos grupales tras su ausencia.

La situación clínica se complica aún más con la confirmación de Ian Poveda, quien fue sometido a una intervención quirúrgica en el tobillo izquierdo. El club estableció una incapacidad inicial de tres meses para el lateral derecho, lo que lo mantiene alejado de las canchas en este momento decisivo. Además, Chicho Arango se perdió toda la temporada debido a la ruptura de uno de sus ligamentos cruzados.

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El impacto de la lesión de Edwin Cardona

La principal inquietud en la dirigencia y la afición se centra en el volante Edwin Cardona, considerado el futbolista más determinante de Nacional durante este semestre. El mediocampista presentó una molestia muscular en el posterior izquierdo que obligó al club a esperar los resultados de los exámenes médicos. Estos estudios son esenciales para establecer el alcance real de la lesión y determinar cuánto tiempo podría estar alejado del terreno de juego.

La ausencia de Cardona generaría un vacío enorme en el funcionamiento ofensivo del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego y su aporte en los momentos de mayor presión lo han convertido en una pieza difícil de reemplazar. El jugador atraviesa uno de sus mejores momentos desde su regreso al equipo, lo que aumenta el impacto de esta posible baja en las aspiraciones del club.

Se suma a esta incertidumbre el caso de James Rodríguez. El entrenador Lucas González explicó que el mediocampista recibió numerosos golpes durante el compromiso frente a Santa Fe. Aunque no estuvo presente en el partido contra Bucaramanga, su ausencia respondió principalmente a una decisión de precaución médica para evitar agravar cualquier situación.

Alternativas y desafíos para las finales

Uno de los aspectos que juega a favor de Atlético Nacional es la profundidad de su plantilla y la apuesta por la cantera. Durante el semestre, varios futbolistas jóvenes han recibido oportunidades y han respondido positivamente cuando el cuerpo técnico los ha necesitado. Esta estrategia ha permitido a Lucas González encontrar alternativas viables en medio de las dificultades físicas de algunos jugadores titulares.

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No obstante, afrontar las finales sin la presencia de Cardona sería un golpe sensible para las ambiciones del equipo. El mediocampista no solo aporta talento y generación de juego, sino también la experiencia necesaria para asumir la responsabilidad en los momentos de mayor intensidad. Existe una combinación de experiencia y juventud que permite ilusionarse con los dos campeonatos, pero requiere que los principales referentes lleguen en condiciones óptimas.

Todas las miradas están ahora puestas en la evolución clínica de Edwin Cardona. Los resultados de los exámenes médicos serán determinantes para conocer si Lucas González podrá contar con su principal referente futbolístico en el tramo más importante del semestre. La preparación final del equipo depende en gran medida de esta situación para asegurar su competitividad en las instancias definitivas.