Preocupación en Brasil por la salud de Neymar antes del Mundial

Neymar Jr. fue trasladado a una clínica médica tras ausentarse del primer entrenamiento de la selección brasileña, lo que genera dudas sobre su disponibilidad para la Copa del Mundo.

La selección brasil eña de fútbol inició su preparación para la próxima Copa del Mundo con una preocupante noticia que ha captado la atención mundial. Neymar Jr., figura central del equipo y referente del fútbol brasileño, no participó en la primera sesión de entrenamiento programada en la sede de Granja Comary, en Teresópolis, estado de Río de Janeiro.

El delantero, quien había llegado en helicóptero junto al resto de los convocados, fue trasladado de manera urgente a una clínica médica para someterse a evaluaciones especializadas. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado oficial confirmando su ausencia en la práctica vespertina, pero optó por mantener el hermetismo respecto a los detalles específicos de su estado de salud, señalando que no se divulgará más información hasta que el cuerpo médico de la selección concluya las valoraciones correspondientes.

Este incidente genera una gran inquietud considerando el historial médico reciente del jugador. Neymar sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2023 que lo mantuvo alejado de las canchas con la selección absoluta desde entonces.

Aunque días antes del viaje a la concentración, el departamento médico de su club, el Santos FC, había informado que se trataba de "una pequeña lesión en la pantorrilla" y que llegaría en condiciones óptimas, el hecho de que requiera atención inmediata al inicio de la concentración mundialista abre interrogantes sobre su verdadero estado físico. La prensa internacional y los aficionados brasileños siguen con atención cada novedad, temiendo que esta situación pueda derivar en una baja sensible para el torneo.

La convocatoria de Neymar para la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá ya había sorprendido a muchos, dado que el técnico Carlo Ancelotti, quien asumió en mayo de 2025, nunca lo había llamado durante su proceso al frente de la pentacampeona. Su inclusión se basó en la observación directa de su progresión y la continuidad demostrada en el Santos durante los últimos meses.

Ahora, el cuerpo técnico y los médicos cruzan los dedos, esperando que los exámenes complementarios sean solo una medida preventiva y no el comienzo de una lesión que lo marginaría del evento más importante del fútbol mundial. La suerte de Brasil en su búsqueda por el sexto título podría depender, en buena medida, de la recuperación de su estrella





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