Preocupación en el Sector Ganadero por Posible Restricción de Exportaciones de Carne

Ganaderos rechazan la propuesta del Gobierno de frenar las exportaciones de carne para controlar la inflación, argumentando que el aumento de precios se debe a la mayor demanda interna y no a las ventas al exterior.

Este año se prevé una disminución en las ventas externas de carne, generando preocupación entre los ganaderos. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan , ha cuestionado el argumento del Gobierno de que frenar las exportaciones abaratará el precio interno y controlará la inflación.

Lafaurie afirma que el reciente aumento del 8,6% en el precio de la carne se debe principalmente a una mayor demanda interna, impulsada por el incremento del salario mínimo. Este aumento salarial ha mejorado la capacidad adquisitiva de sectores de la población que antes no podían acceder a ciertos bienes básicos, lo que ha incrementado el consumo de carne.

El dirigente gremial enfatizó que las exportaciones no comprometen el abastecimiento interno, ya que el consumo de otras carnes como cerdo y pollo se complementa con importaciones significativas, superando las 207 mil toneladas en 2025. En contraste, las importaciones de carne de res son mínimas, y las exportaciones de 30.000 toneladas y 227.000 animales representan una proporción insignificante de la oferta local, considerando que Colombia cuenta con un hato ganadero de 30 millones de animales, el decimotercero a nivel mundial y el cuarto en Latinoamérica.

Lafaurie argumenta que el aumento del precio del 9,6% en 2025 es más una recuperación que un incremento real, ya que en 2024 el aumento fue solo del 0,68%, lo que no cubrió la inflación acumulada de ambos periodos. De hecho, el volumen de exportaciones fue mayor en 2024 que en 2025, lo que demuestra que las exportaciones no son la causa del aumento de precios.

El incremento de precios responde a la recuperación de la demanda, evidenciada en un aumento del 6,3% en el sacrificio formal de ganado. Lafaurie concluyó que el mercado reacciona naturalmente al crecimiento de la demanda, y los precios tienden a subir, lo que es un principio básico de la economía. Las exportaciones de carne representan solo el 4% de la producción total, y las de animales vivos representan el 4% del hato ganadero.

El dirigente también hizo referencia a la necesidad de ayudar a la recuperación del hato ganadero, que pasó de 18 a 7 millones de cabezas debido a políticas de expropiación en el pasado. La medida propuesta por el Gobierno, según Lafaurie, no solo es ineficaz para controlar la inflación, sino que también perjudica a los ganaderos y obstaculiza la recuperación del sector.

Además, el dirigente advierte que la persecución de las exportaciones no beneficia a los más desfavorecidos, ya que el problema radica en la capacidad adquisitiva de la población y no en la disponibilidad de carne en el mercado. La situación actual requiere un análisis más profundo de los factores que influyen en los precios de la carne, y la implementación de políticas que promuevan la producción, la eficiencia y la competitividad del sector ganadero.

Es fundamental considerar que las exportaciones contribuyen a generar ingresos y empleo en el país, y que su restricción puede tener consecuencias negativas para la economía nacional. La propuesta del Gobierno, en lugar de solucionar el problema de la inflación, podría agravarlo al desincentivar la producción y reducir la oferta de carne en el mercado interno.

Los ganaderos se oponen firmemente a esta medida y exigen al Gobierno que dialogue con el sector para encontrar soluciones que beneficien tanto a los productores como a los consumidores. La sostenibilidad del sector ganadero es crucial para garantizar la seguridad alimentaria del país y el bienestar de las comunidades rurales.

La restricción de las exportaciones podría poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas ganaderas y afectar la calidad de vida de miles de familias que dependen de esta actividad económica. Es necesario adoptar un enfoque integral que tenga en cuenta todos los factores que influyen en los precios de la carne y que promueva el desarrollo sostenible del sector ganadero





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