Preocupación por el calor extremo en los estadios del próximo Mundial

Un estudio advierte que más de 20 partidos del próximo Mundial podrían jugarse bajo condiciones de calor extremo, superando los niveles seguros para deportistas. La FIFA ya planea medidas como el uso de estadios con techo y pausas de hidratación.

Se han emitido advertencias sobre las condiciones climáticas que se presentarán en los diferentes estadios de las tres sedes del próximo evento mundial: Estados Unidos, México y Canadá.

El calor extremo, la alta humedad y las tormentas eléctricas serán las principales preocupaciones durante la competición. Un estudio reciente ha concluido que aproximadamente una cuarta parte de los partidos de este Mundial, más de 20 encuentros, podrían disputarse en condiciones de calor muy difíciles de soportar, incluso para deportistas de alto rendimiento. El análisis, que evaluó las 16 sedes previstas, determinó que 14 de ellas podrían enfrentar condiciones climáticas adversas.

La sensación térmica, en algunos casos, superaría los niveles recomendados para la práctica deportiva segura. Este escenario no es nuevo en el fútbol mundial. La Copa Mundial de Catar 2022 no se jugó a mitad de año, como es tradicional, precisamente para evitar las olas de calor extremo del verano árabe.

Asimismo, ya se presentaron condiciones desfavorables durante el Mundial de Clubes de 2025, celebrado en Estados Unidos, que funcionó como ensayo general para el certamen de este año. En esa ocasión, la humedad ambiental hacía que la temperatura percibida fuera aún más alta, lo que convirtió las pausas de hidratación en una necesidad imperiosa, no solo en una medida preventiva. La FIFA es consciente de estos reportes y ya está tomando medidas al respecto.

Según informan medios como AFP, la organización planea trasladar algunos partidos a estadios con techos retráctiles, en ciudades como Atlanta, Dallas, Houston, Los Ángeles y Vancouver, para reducir la preocupación por retrasos debidos a tormentas o calor extremo. No obstante, muchos partidos están programados en estadios a cielo abierto, lo que podría provocar suspensiones por tormentas y exponer a jugadores y aficionados a temperaturas peligrosas.

Además, están previstas pausas adicionales para hidratación y protocolos de monitoreo de calor. Finalmente, el organismo colabora con especialistas en climatología para monitorear en tiempo real las condiciones en cada sede y poder actuar con rapidez si sePresentan situaciones de riesgo





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