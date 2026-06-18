Preocupación por la salud de Luis Miguel: reportan cirugía cardíaca en Nueva York

Medios internacionales informan que el cantante Luis Miguel fue sometido a una cirugía cardíaca y permanece hospitalizado en Nueva York. Su equipo aún no confirma la noticia.

La noticia sobre el estado de salud de Luis Miguel ha vuelto a encender las alarmas entre sus fanáticos. Según reportes de medios internacionales, el cantante mexicano de 56 años habría sido sometido a una cirugía cardíaca en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York , un centro especializado en cardiología.

Las versiones indican que la intervención se realizó con éxito y que el artista se encuentra en recuperación, aunque su equipo de trabajo no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme o desmienta la información. A pesar de la falta de declaraciones, fuentes cercanas aseguran que su evolución es favorable y que permanece bajo observación médica, mientras su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, lo acompaña durante su estancia en la ciudad estadounidense.

No es la primera vez que surgen rumores sobre la salud de Luis Miguel. En meses anteriores ya se había especulado sobre una posible hospitalización, pero en aquella ocasión su círculo íntimo desmintió los dichos. Ahora, los nuevos reportes han generado una ola de preocupación entre sus seguidores, quienes recuerdan que el artista ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, alejado de los reflectores y con pocas apariciones públicas.

La incertidumbre crece ante la falta de información oficial, mientras los medios de comunicación continúan difundiendo versiones que apuntan a que la cirugía habría sido programada con anticipación y que el cantante podría necesitar varios días de reposo antes de retomar sus actividades. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Luis Miguel es considerado una de las figuras más influyentes de la música en español.

Su legado incluye múltiples premios y una base de fanáticos que se extiende por todo el mundo. Ante la situación actual, millones de personas esperan con ansias una declaración oficial que esclarezca su estado de salud. Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y buenos deseos, en medio de la incertidumbre que rodea al llamado Sol de México.

Se espera que en los próximos días el artista o su representación compartan información más concreta sobre su condición, aunque hasta el momento todo sigue siendo especulación





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