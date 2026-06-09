Preocupación por la seguridad del punto de lectura Metrolibro en la estación Provenza de Metrolínea

El programa cultural Metrolibro funciona en una estación de Metrolínea en estado de abandono y vandalismo, generando dudas sobre la seguridad de los asistentes. Autoridades evalúan su reubicación dentro de la misma comuna.

La Alcaldía de Bucaramanga ha anunciado actividades culturales y vacaciones recreativas al sur de la ciudad, pero una preocupación creciente rodea el punto de lectura Metrolibro , ubicado en la estación Provenza Occidental del sistema Metrolínea , la cual se encuentra en estado de abandono y vandalismo.

Esta infraestructura, que alguna vez fue concebida como un eje estratégico de movilidad y ahora presenta estructuras oxidadas, grafitis y señales de desmantelamiento ilegal, genera interrogantes sobre la seguridad de niños, jóvenes y familias que asisten a las actividades culturales. El programa Metrolibro, impulsado por la Alcaldía, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (Imct) y la Biblioteca Pública Gabriel Turbay, ofrece préstamo de libros, talleres de escritura creativa y lectura en voz alta con el objetivo de fortalecer la formación ciudadana en espacios seguros.

Sin embargo, la realidad de la estación contradice ese propósito, pues habitantes del sector reportan actos de vandalismo y la presencia de personas que sustraen materiales metálicos para venderlos en el mercado negro. Los buses que inicialmente se prestaron desde Medellín para mantener operativa la estación ya no circulan por el lugar, agravando su deterioro y aislamiento.

Nathalia Melissa Torres Cárdenas, directora del Imct, reconoció que la entidad evalúa trasladar el punto de lectura a otro sitio dentro de la Comuna Provenza para no afectar a los usuarios, pero mientras se define, persiste la duda sobre las condiciones de seguridad. La programación oficial incluye una jornada de Vacaciones Recreativas entre el 22 y 26 de junio, dirigida a menores y familias, lo que subraya la urgencia de resolver la situación.

El debate trasciende lo cultural: se necesita una intervención integral en la estación para recuperarla como espacio público vivo, accesible y seguro, o reubicar las actividades en un lugar que garantice la integridad de los participantes. La contradicción entre un proyecto de promoción de lectura y convivencia en una infraestructura degradada evidencia falencias en la gestión urbana y la coordinate entre instituciones.

La comunidad exige soluciones concretas, ya sea mediante la rehabilitación de la estación o el establecimiento de un的新 location que cumpla con los estándares de seguridad. Mientras tanto, la imagen de la estación Provenza Occidental sigue siendo un símbolo del deterioro institucional en Bucaramanga, y la continuidad de Metrolibro en ese sitio parece insostenible a largo plazo





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Metrolibro Estación Provenza Metrolínea Seguridad Cultura Bucaramanga Abandono Vandalismo Imct Biblioteca Gabriel Turbay

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Transmetro amplía servicio con parada adicional en La Arenosa en horas picoEl Sistema Masivo de Transporte de Barranquilla, Transmetro, anunció que la ruta S40 realizará una parada extra en la estación La Arenosa durante las horas pico de la tarde para atender la demanda de usuarios y ofrecer más alternativas de movilidad hacia el sur. La Arenosa será el quinto punto de parada antes de continuar hacia Buenos Aires. La ruta R40 mantiene su recorrido habitual en la mañana. La empresa recordó que los usuarios pueden consultar información en la línea de atención al cliente o en redes sociales.

Read more »

La Final de Liga BetPlayes: Un Duelo de GigantesEl fútbol profesional colombiano se encuentra en un punto de inflexión, con la final de Liga BetPlayes a punto de comenzar. El equipo que llega a esta instancia con una ventaja parece tener una gran oportunidad de ganar el título, pero el equipo visitante no se rinde y está listo para dar lo mejor de sí.

Read more »

Perú: Jurado Nacional de Elecciones y Jurados Electorales Especiales resuelven expedientes que podrían alterar el resultado final del balotajeEl Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales tienen en sus manos la resolución de expedientes que podrían alterar el resultado final del balotaje en Perú. Con más del 95 % de las actas procesadas, la diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se mantiene en menos de medio punto porcentual.

Read more »

Por primera vez, los bots generan más tráfico web que los humanos, ¿cómo llegamos a este punto?El tráfico automatizado de bots ha superado por primera vez al tráfico procedente de usuarios humanos a nivel global en internet, un cambio de tendenc...

Read more »