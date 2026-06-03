Preocupación por retraso en giro de recursos a la Registraduría a menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil enfrenta serios retrasos logísticos para organizar las elecciones presidenciales del 21 de junio debido a la demora en el desembolso del presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda. La impresión de más de 41 millones de tarjetas electorales y la preparación de kits para 13.742 puestos de votación y 122 mil mesas no han iniciado, mientras el tiempo se agota. La votación en el exterior, que comienza ocho días antes, reduce aún más el margen de maniobra. Aunque el presupuesto fue radicado con anticipación y el registrador Hernán Penagos había anunciado que todo estaba listo tras la primera vuelta, los recursos aún no llegan. El Ministerio de Hacienda no ha explicado la demora. Este panorama se produce en un contexto de declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral, desmentidas por organismos de control y observadores internacionales, así como por el mismo candidato Iván Cepeda, lo que añade tensión política al proceso.

A menos de tres semanas de la jornada definitiva para elegir presidente, en la organización electoral crece la preocupación por un asunto que no depende de los votantes ni de los candidatos.

El calendario avanza sin pausa y, mientras tanto, hay tareas clave que aún no arrancan. El país está citado nuevamente a las urnas el próximo 21 de junio, cuando se definirá quién sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Sin embargo, detrás de esa fecha hay una logística compleja que requiere tiempos precisos, especialmente cuando se trata de coordinar la votación dentro y fuera del territorio nacional. Aunque el Ministerio de Hacienda ya dio luz verde al presupuesto necesario, los recursos aún no han sido girados a la Registraduría, entidad encargada de organizar las elecciones. La situación genera inquietud interna, pues faltan apenas 19 días para la segunda vuelta y el proceso logístico no puede seguir en pausa.

Uno de los puntos más sensibles es el envío del material electoral al exterior. La votación para colombianos fuera del país inicia ocho días antes de la fecha oficial en territorio nacional, lo que reduce aún más el margen de maniobra. La Registraduría no ha podido iniciar la impresión de las tarjetas electorales ni la preparación de los kits que deben distribuirse en todo el país.

En total, se requieren más de 41 millones de tarjetas, además del material destinado a 13.742 puestos de votación y más de 122 mil mesas. El retraso resulta llamativo, sobre todo porque, según se conoció, el presupuesto ya había sido radicado con anticipación. Incluso, el registrador Hernán Penagos había señalado días antes que todo estaba listo a la espera del resultado de la primera vuelta para activar el proceso.

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha entregado una explicación oficial sobre la demora en el giro de los recursos. Esta falta de respuesta aumenta la incertidumbre en un momento clave del calendario electoral. El contexto político tampoco ayuda a calmar las aguas. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude, sin pruebas presentadas, han generado tensión en torno al proceso.

No obstante, tanto organismos de control como observadores internacionales han coincidido en que no existen evidencias de irregularidades en la primera vuelta. Incluso, desde sectores cercanos al propio Gobierno han tomado distancia de esas afirmaciones. El candidato Iván Cepeda aseguró recientemente que, hasta el momento, no han encontrado anomalías en los resultados. Mientras tanto, la organización electoral sigue a la espera de los recursos para poner en marcha una operación que no admite retrasos





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