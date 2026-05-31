La preparación para las elecciones presidenciales en el Caribe colombiano está en pleno apogeo. Con la finalidad de garantizar el derecho al sufragio de 8 millones de ciudadanos habilitados, se están distribuyendo más de 26.000 mesas de votación entre municipios y corregimientos de los siete departamentos del Caribe.

La preparación para las elecciones presidenciales en el Caribe colombiano está en pleno apogeo. Con la finalidad de garantizar el derecho al sufragio de 8 millones de ciudadanos habilitados, se están distribuyendo más de 26.000 mesas de votación entre municipios y corregimientos de los siete departamentos del Caribe.

En total, se espera que 2.129.515 personas puedan ejercer su derecho al voto, con un 52% de mujeres, es decir, 1.102.680, lo que supone una participación significativa en la vida política del país. En Bolívar, se han distribuido 638 puestos y 5.355 mesas, donde 1.791.159 personas están aptas para votar. De manera similar, en Córdooba se han repartido 594 puestos y 4.180 mesas, con 1.394.973 personas habilitadas para participar en las elecciones.

En Magdalena, se espera que 1.089.418 habitantes puedan votar en 3.228 mesas de votación. Por otro lado, en Cesar y Sucre, se han distribuido 300 puestos y 2.754 mesas, y 419 puestos y 2.347 mesas respectivamente, donde 929.139 y 761.233 personas están aptas para ejercer su derecho al sufragio. La organización de estas elecciones es un logro significativo para el país, ya que garantiza la participación de millones de ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

Sin embargo, es importante recordar que la participación ciudadana es fundamental para la democracia y el desarrollo de un país. Por lo tanto, es esencial que todos los ciudadanos se acerquen a las urnas a ejercer su derecho al voto y a participar en la construcción de un futuro mejor para el país. La preparación para estas elecciones es un proceso complejo que requiere la colaboración de múltiples actores, desde las autoridades electorales hasta los ciudadanos en general.

Es importante que todos se unan para garantizar la transparencia, la igualdad y la justicia en el proceso electoral. En este sentido, la participación ciudadana es fundamental para lograr un proceso electoral limpio y justo. La democracia es un sistema de gobierno que se basa en la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

Por lo tanto, es esencial que todos los ciudadanos se acerquen a las urnas a ejercer su derecho al voto y a participar en la construcción de un futuro mejor para el país. La preparación para estas elecciones es un proceso complejo que requiere la colaboración de múltiples actores, desde las autoridades electorales hasta los ciudadanos en general. Es importante que todos se unan para garantizar la transparencia, la igualdad y la justicia en el proceso electoral.

En este sentido, la participación ciudadana es fundamental para lograr un proceso electoral limpio y justo





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