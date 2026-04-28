Presencia del Tren de Aragua en Bucaramanga genera alerta máxima en autoridades

Las autoridades de Bucaramanga confirman la presencia del Tren de Aragua en la ciudad y su área metropolitana, vinculada a recientes homicidios y delitos. Se intensifican operativos y coordinaciones interinstitucionales para frenar su accionar criminal.

La confirmación de la presencia del Tren de Aragua en Bucaramanga y su área metropolitana ha generado una alerta máxima entre las autoridades, que ya están implementando operativos y coordinaciones interinstitucionales para frenar sus actividades delictivas, vinculadas a recientes homicidios en la ciudad.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que esta organización criminal de origen venezolano tiene una influencia significativa en la capital santandereana y estaría detrás de varios hechos violentos que actualmente están bajo investigación. Según explicó, se trata de una estructura delictiva que opera entre ciudades fronterizas y el interior del país, lo que ha obligado a fortalecer el trabajo articulado con otras jurisdicciones.

De acuerdo con el oficial, se ha programado una reunión clave con un fiscal especializado en crimen organizado para coordinar acciones entre Bucaramanga y Cúcuta, debido a que el flujo de integrantes de estas redes criminales es constante entre ambas ciudades. Estos delincuentes hacen presencia en Bucaramanga y vienen del vecino país; por eso necesitamos actuar de manera conjunta para sacarlos de circulación, indicó el general.

El general también advirtió sobre una dinámica criminal preocupante: mientras las autoridades intensifican operativos en Bucaramanga con allanamientos y capturas, algunos delincuentes se desplazan hacia Cúcuta, pero simultáneamente llegan nuevos integrantes a continuar con las actividades ilícitas en el área metropolitana. Este panorama coincide con investigaciones recientes que han evidenciado la presencia de células del Tren de Aragua en la ciudad, incluso mediante alianzas con bandas locales para cometer delitos como extorsión, secuestro y homicidio.

En operativos judiciales, varios de sus presuntos integrantes han sido enviados a prisión por afectar especialmente a comerciantes en distintos sectores de Bucaramanga. Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos focalizados y el trabajo coordinado con la Fiscalía para debilitar estas estructuras criminales que buscan consolidarse en la región. Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es a denunciar cualquier hecho de extorsión o actividad sospechosa que permita avanzar en la judicialización de estos grupos.

En los últimos meses, se han registrado varios casos de extorsión y homicidios que han sido atribuidos a esta organización, lo que ha incrementado la preocupación de los habitantes de Bucaramanga. La Policía Metropolitana ha reforzado los patrullajes en zonas estratégicas y ha implementado medidas de inteligencia para identificar y capturar a los miembros de esta banda.

Además, se han realizado reuniones con líderes comunitarios y empresariales para informar sobre las medidas de seguridad y prevenir posibles ataques. La colaboración entre las diferentes agencias de seguridad y la comunidad es clave para combatir este tipo de organizaciones criminales que buscan expandirse en la región.

La presencia del Tren de Aragua en Bucaramanga no solo representa una amenaza para la seguridad ciudadana, sino también para la estabilidad económica de la región, ya que sus actividades delictivas afectan directamente a los comerciantes y empresarios locales





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