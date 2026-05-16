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Presentación en vivo de MORAT y Silvestre Dangond: 'Lo poco que yo quiero' y 'Asesinan a bala a Rogers Devia'

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Presentación en vivo de MORAT y Silvestre Dangond: 'Lo poco que yo quiero' y 'Asesinan a bala a Rogers Devia'
MORATSilvestre DangondLo Poco Que Yo Quiero
📆5/16/2026 2:21 PM
📰elheraldoco
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La banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad, MORAT, presenta en vivo su sencillo 'Lo poco que yo quiero' junto a Silvestre Dangond. Además, se habla de la gira de Juan David Roldán y la participación de Silvestre Dangond en la composición del tema.

Así fue la presentación en vivo, y por primera vez, del sencillo de MORATLo Poco Que Yo Quiero ’ junto a Silvestre Dangond . Asesinan a bala a Rogers Devia, exalcalde de Cubarral, Meta, y coordinador de Defensores de la Patria en esa región.

Así fue la presentación en vivo, y por primera vez, del sencillo de MORAT ‘Lo Poco Que Yo Quiero’ junto a Silvestre Dangond. La banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad continúa expandiendo los límites de su universo musical con el lanzamiento deJuan David Roldán: el ‘restaurador de restaurantes’ en Colombia.

Un Silvestre emocionado por tener como invitados a una de las bandas más influyentes de la actualidad, demostró su versatilidad, llegando a terrenos delpop/rock con ‘Lo poco que yo quiero’

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