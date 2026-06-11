Presentan en Cartagena la Escuela 60, enfocada en riesgos por cloro, amoníaco y el creciente rol de las mujeres en brigadas de Colombia

La Escuela 60 es un programa internacional de entrenamiento en respuesta a emergencias, organizado por SACS Group, que se desarrolla en Cartagena del 1 al 5 de junio. El evento se enfoca en los riesgos por cloro, amoníaco y el creciente rol de las mujeres en brigadas de Colombia, y abordará temas como la evolución de las industrias químicas, energéticas, logísticas, portuarias y de hidrocarburos, así como la participación femenina en emergencias industriales y la tecnificación ante riesgos químicos.

Presentan en Cartagena la Escuela 60 , enfocada en riesgos por cloro , amoníaco y el creciente rol de las mujeres en brig adas de Colombia. Esta edición destacó el crecimiento de la participación femenina en emergencias industriales, que ya supera el 22% en Colombia.

En respuesta a un entorno global donde el 15% de los accidentes laborales mortales están relacionados con incendios, explosiones o la liberación de sustancias peligrosas, la preparación técnica especializada se ha convertido en un factor crucial para la continuidad empresarial en América Latina. Ante este escenario, la compañía SACS Group anunció la realización de una nueva edición de la Escuela 60, su prestigioso programa internacional de entrenamiento en respuesta a emergencias.

El evento se desarrollará del 1 al 5 de junio en Cartagena, consolidando un espacio donde las nuevas amenazas químicas y el notable crecimiento del liderazgo femenino redefinirán la gestión de crisis en la región





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