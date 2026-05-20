Presión electoral en Colombia: Mil puestos de votación con comportamientos atípicos en zonas de riesgo

Un estudio identificó patrones atípicos en el 7,6 % de los puestos de votación analizados, ubicados en zonas de riesgo donde podrían existir afectaciones al voto libre. Los electores colombianos afrontan presiones de grupos armados ilegales en algunas regiones ante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Más de mil puestos de votación , con alertas de presión de grupos armados para las presidenciales Estudio identificó ' patrones atípicos ' en el 7,6 % de los puestos de votación analizados, ubicados en zonas de riesgo donde podrían existir afectaciones al voto libre .

Los electores colombianos afrontan presiones de grupos armados ilegales en algunas regiones ante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, alertó este martes el Estudio. 1.019 puestos de votación con comportamientos electorales atípicos, que concentran 327.196 votos efectivos y un potencial de 494.434 personas habilitadas para votar.

'El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo'Votar con miedo', elaborado junto a la Fundación Colombia 2050 y apoyado en una red de más de 120 observadores desplegados en al menos 42 de los 1.123 municipios del país.

El análisis señala que en esas regiones, marcadas por la presencia de grupos armados y economías ilegales, existen señales de coerción, vigilancia comunitaria, restricciones a la movilidad y compra de votos queEl pasado fin de semana la presión electoral estuvo en el centro de la polémica por un audio atribuido inicialmente a las disidencias de las FARC en el que un hombre pedía votar por el candidato del Pacto Histórico. No obstante, el ministro de Defensa aseguró que el audio corresponde a un caso de extorsión carcelaria y no tiene vínculos con grupos guerrilleros.

La Contraloría General advierte riesgos en manejo de la deuda pública El informe del ICP documenta casos concretos de presión electoral en departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander, donde en marzo se reportaron exigencias del certificado electoral (prueba de haber votado) bajo amenazas, restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas y presencia de grupos armados cerca de puestos de votación. y pasó a convertirse en un mecanismo estructural de captura electoral, con pagos que en algunos lugares oscilaron entre 20.000 y 500.000 pesos (entre 5 y 130 dólares) por voto. concluye el documento, que insiste en reforzar la observación nacional e internacional en las zonas consideradas críticas





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