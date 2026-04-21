Presidencia de Colombia desvincula a Petro de su cuenta en X tras polémico video falso

El Gobierno Nacional aclaró que la cuenta de X del presidente Gustavo Petro es de carácter personal y no institucional, tras la difusión de un video alterado con inteligencia artificial que afectó al mandatario ecuatoriano.

La Presidencia de la República de Colombia ha emitido un comunicado oficial aclarando que la cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, bajo el usuario @petrogustavo, debe ser considerada exclusivamente como un espacio de carácter personal y no como un canal de difusión institucional del Gobierno Nacional.

Esta declaración surge como respuesta directa a una controversia mediática generada tras la difusión de un video manipulado mediante inteligencia artificial que involucraba al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia fue enfática al señalar que las publicaciones realizadas desde dicho perfil no comprometen la postura oficial del Estado, deslindándose de cualquier responsabilidad administrativa o política sobre los contenidos allí vertidos por el jefe de Estado. El incidente escaló cuando el propio medio de comunicación Telemundo desmintió el contenido del video, aclarando que las imágenes habían sido alteradas para imitar su línea gráfica y a sus presentadores con el objetivo de difundir información falsa sobre el financiamiento de la campaña presidencial. Ante el evidente riesgo de desinformación, la Presidencia admitió haber sugerido al presidente Gustavo Petro eliminar la publicación, reconociendo que el material no guardaba ninguna relación con la realidad. Este episodio pone en evidencia la compleja tensión que existe entre el uso de las redes sociales por parte de los gobernantes y la responsabilidad que conlleva la verificación de la información en la era de la inteligencia artificial, donde los contenidos sintéticos pueden vulnerar la credibilidad de las instituciones internacionales y la diplomacia entre países hermanos. Paralelamente, este suceso ocurre en un clima político altamente convulso en Colombia, marcado por investigaciones y denuncias cruzadas. Mientras la Comisión de Acusación avanza en inspecciones a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por supuestas interceptaciones ilegales, figuras públicas como el candidato Abelardo de la Espriella han denunciado ser víctimas de una campaña sucia, señalando ataques destinados a desprestigiar sus aspiraciones electorales. El panorama nacional se ve nublado por múltiples frentes: desde la preocupación de la Defensoría del Pueblo por el incremento en el asesinato de líderes sociales, hasta las tensiones internas por la seguridad en el marco de las próximas elecciones presidenciales, donde el debate público se centra en la incertidumbre sobre las reglas de juego y la transparencia electoral que exigen diversos sectores políticos para garantizar un proceso democrático equitativo





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