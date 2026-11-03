Presidencia de Colombia prohíbe gasto público en fiestas navideñas y fin de año

La Circular Externa 10 de 2026 del DAPRE prohíbe el uso de recursos públicos para celebraciones exclusivamente festivas en entidades del Ejecutivo, priorizando funciones institucionales.

La Presidencia de la República ha implementado una normativa estricta que prohíbe a los organismos del orden nacional emplear fondos públicos para financiar celebraciones navideñas y eventos de cierre de año con fines exclusivamente recreativos. Esta disposición oficial, diseñada para garantizar la austeridad y la eficiencia en el manejo del dinero de los contribuyentes, fue publicada en la Circular Externa 10 de 2026, expedida formalmente el 29 de octubre.

Origen Legal Y Autoridades Responsable

El documento legal fue firmado por Carlos Andrés Ríos Puerta, quien ejerce como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Esta entidad es la responsable de coordinar y fiscalizar la correcta aplicación de los lineamientos administrativos dentro de la Rama Ejecutiva. La instrucción no es sugerente, sino obligatoria para todos los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y cualquier otro organismo que forme parte de la estructura administrativa nacional. El objetivo central es establecer un marco de racionalización del gasto que proteja los recursos financieros del Estado ante posibles desvíos hacia eventos de naturaleza puramente festiva durante la temporada decembrina.

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Restricciones En Contrataciones Y Servicios

Los ministerios y organismos del Ejecutivo nacional están expresamente prohibidos de celebrar contratos, suscribir convenios o emitir órdenes de compra cuyo propósito principal sea pagar celebraciones navideñas o eventos de fin de año de carácter exclusivamente festivo. Esta prohibición abarca una amplia gama de servicios necesarios para organizar eventos, incluyendo la contratación de servicios de alimentación y bebidas, la decoración de espacios públicos o institucionales, el alquiler de salones y otras instalaciones, así como el pago de espectáculos y actividades de entretenimiento. Además, la normativa impide la contratación de servicios de logística para organizar estos eventos si su finalidad última es puramente recreativa. La Presidencia advierte que estos gastos no pueden ocultarse o justificarse mediante contratos de bienestar, comunicaciones o eventos institucionales si su realidad es financiar actividades sin sustento administrativo.

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Condiciones Para Eventos De Integración

Aunque se restringe el gasto público, la circular permite la realización de actividades de integración entre funcionarios, pero bajo condiciones estrictas de voluntariedad. Los empleados y contratistas no pueden ser obligados a asistir a estos encuentros, lo que elimina cualquier tipo de coerción laboral para participar en fiestas. Asimismo, se prohíbe terminantemente que las entidades impongan cuotas económicas a los trabajadores o contratistas para cubrir los gastos de las celebraciones. La participación en estos eventos no puede ser establecida como una obligación laboral, garantizando que la asistencia sea libre de presiones y que los recursos públicos no sirvan de coartada para financiar reuniones donde los empleados deban aportar dinero de su propio bolsillo.

Fiscalización Y Responsabilidad Legal

La medida contempla un sistema robusto de controles presupuestales, contractuales y administrativos para asegurar que el dinero público no se destine a actividades sin necesidad institucional justificada. Esta revisión crítica estará a cargo directo de los representantes legales y ordenadores del gasto de cada entidad. Estos funcionarios tienen la obligación legal de adoptar medidas administrativas de austeridad dentro de sus respectivas competencias, previniendo gastos innecesarios y fortaleciendo la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. La circular establece claramente que no debe existir ningún proceso de contratación cuando no haya una necesidad institucional debidamente sustentada ni un fundamento jurídico suficiente, cerrando cualquier posible ventana para el uso indebido de fondos estatales.