Presidencia Invierte Billón en Modernización Aeronáutica y Seguridad Aérea 2026-2030

El presidente Abelardo De la Espriella anuncia inversión de un billón de pesos para modernizar 67 estaciones y radares. El plan 2026-2030 busca fortalecer la seguridad aérea y actualizar la tecnología obsoleta en Colombia.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha anunciado oficialmente la ejecución de una inversión estratégica de un billón de pesos para transformar la infraestructura tecnológica del sector aeronáutico nacional. Este ambicioso plan de modernización está estructurado para el período 2026-2030 y tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad aérea del país mediante la actualización de radares y estaciones de control en todo el territorio nacional.

Modernización de 67 Estaciones Aeronáuticas

La iniciativa central del proyecto implica la modernización de 67 estaciones aeronáuticas distribuidas en todo el territorio colombiano, financiado a través de un crédito específico concedido por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Esta intervención masiva busca eliminar las brechas tecnológicas existentes y garantizar que los centros de control cuenten con equipos de última generación capaces de manejar el tráfico aéreo actual.

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El jefe de estado detalló que el plan contempla la actualización integral de los centros de control y las salas radar ubicadas en ciudades clave como Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés. Esta acción directa sobre las nodos principales del sistema aéreo es fundamental para asegurar una cobertura eficiente y segura en las rutas más transitadas del país.

Renovación de Radares y Sistemas de Vigilancia

En el ámbito técnico, la inversión incluye la renovación de 12 radares existentes y la adquisición de 15 nuevos sistemas de vigilancia. Estos sistemas permitirán conocer con mayor precisión la posición de las aeronaves en tiempo real, mejorando significativamente la capacidad de seguimiento y gestión del tráfico aéreo. La meta es reducir los riesgos operativos derivados de la tecnología antigua.

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Adicionalmente, se dispondrán 22.000 millones de pesos específicamente para la compra de estos 15 sistemas de vigilancia avanzados. Esta partida financiera asegura que las aerolíneas y las autoridades tengan acceso a herramientas precisas para monitorear el espacio aéreo, lo cual es crítico para prevenir incidentes y optimizar las rutas de vuelo de manera eficiente.

Actualización de Comunicaciones y Radioayudas

Otro componente vital del plan es la modernización de las radioayudas que orientan a las aeronaves durante sus recorridos, para lo cual se asignarán 42.000 millones de pesos. Asimismo, se destinarán 100.000 millones de pesos para ampliar y actualizar las comunicaciones aeronáuticas en todo el territorio, incluyendo la capital. Estas mejoras facilitarán la comunicación directa con los pilotos y mejorarán la gestión operativa global.

El gobierno ha enfatizado que estas intervenciones buscan no solo renovar el equipamiento, sino también fortalecer las comunicaciones aeronáuticas y el mantenimiento técnico general. Al actualizar estas redes, se pretende crear un entorno más robusto donde la información fluya sin interrupciones entre las torres de control y las cabinas de los aviones.

Contexto de Fallas Técnicas y Resposta Gubernamental

El mandatario aclaró que su administración recibió una infraestructura con sistemas obsoletos y mantenimientos aplazados en varias áreas. Señaló que la seguridad de millones de pasajeros no puede depender de equipos antiguos ni de postergaciones, prometiendo que no se seguirán aplazando las soluciones para los ciudadanos colombianos frente a esta necesidad urgente.

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Esta respuesta gubernamental se enmarca en la contingencia reciente que afectó el servicio en el Centro de Control del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Dicha falla técnica dejó 79 vuelos cancelados y 97 demorados, generando un impacto significativo en los viajeros. La Presidencia reconoció las dificultades ocasionadas y ofreció disculpas formales a los afectados.

Para abordar estas vulnerabilidades inmediatas, la Aeronáutica Civil contempla la realización de dos contrataciones complementarias. Estas contrataciones tienen como fin reforzar el soporte y el mantenimiento del Centro de Control de Bogotá, asegurando que se avanzue en su modernización de manera rápida y efectiva para evitar recurrencias futuras.