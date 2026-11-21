El presidente Abelardo de la Espriella exigió transparencia y rendición de cuentas a sus delegados en las Cámaras de Comercio tras la renovación de sus representantes.

El presidente Abelardo de la Espriella convocó a sus representantes ante las juntas directivas de las Cámaras de Comercio del país en la Casa de Nariño para impartir instrucciones estrictas sobre vigilancia, transparencia y rendición de cuentas. Este encuentro marca un esfuerzo centralizado del Ejecutivo para ejercer un seguimiento más riguroso sobre estas entidades, las cuales, aunque tienen naturaleza privada, cumplen funciones públicas delegadas por el Estado.

Protocolo de vigilancia y control de recursos

Los delegados del Gobierno Nacional recibieron la orden explícita de revisar con detalle toda la documentación que llegue a las juntas directivas y exigir explicaciones inmediatas whenever se presenten situaciones que lo ameriten. De la Espriella estableció que estos representantes deben mantener una comunicación permanente con la Presidencia y entregar informes mensuales precisos sobre la gestión desarrollada en cada una de las Cámaras de Comercio.

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El mandatario enfatizó que cualquier posible irregularidad detectada debe ser puesta en conocimiento inmediato de los canales institucionales y las autoridades competentes. Esta directriz busca asegurar que la lealtad hacia el Gobierno no se interprete como silencio frente a anomalías, sino como un compromiso activo con el cumplimiento estricto de la ley y la correcta administración de los recursos.

Renovación de delegados en septiembre de 2026

Este marco de acción se produce como consecuencia de los cambios administrativos realizados por el Ejecutivo, los cuales dieron por terminadas las designaciones oficiales vigentes en septiembre de 2026. El Gobierno Nacional comenzó a nombrar nuevos delegados para estas juntas con el objetivo declarado de establecer una relación institucional basada en un mayor rigor y transparencia con el sector productivo.

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Durante el encuentro, De la Espriella insistió en que la representación del Estado debe ejercerse con total independencia frente a intereses particulares. Los delegados fueron instruidos para no limitarse a ocupar un asiento dentro de las juntas, sino para ejercer funciones activas de seguimiento y control dentro de las competencias que les corresponden por mandato presidencial.

Participación de 110 delegados en la reunión

Según medios regionales que cubrieron el evento, la reunión congregó a cerca de 110 delegados provenientes de las 58 Cámaras de Comercio existentes en el país. La asistencia masiva de estos funcionarios evidencia la importancia que el Ejecutivo le está asignando a la articulación directa con los organismos empresariales y su voluntad de supervisar el manejo de los recursos administrados por estas organizaciones.

De la Espriella pidió a sus representantes estudiar la información que llegue a las juntas, solicitar aclaraciones cuando sea necesario y escalar cualquier situación que pueda comprometer la legalidad de las entidades. Este llamado a la diligencia administrativa busca prevenir fraudes o malversaciones que pudieran afectar la confianza pública en los registros mercantiles y empresariales.

Consecuencias e impacto en el sector productivo

La reunión, presentada como la primera junta conjunta convocada por De la Espriella con todos sus delegados ante estas juntas directivas, indica una nueva etapa en la relación entre la Presidencia y el sector privado. El gobierno busca que cualquier señal de posible irregularidad llegue rápidamente a su conocimiento para poder actuar oportunamente a través de las entidades de control o autoridades judiciales correspondientes.

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Mientras tanto, el escándalo relacionado con títulos falsos no guardó silencio y Verónica Estrada anunció quién será su abogado, manteniendo el foco en temas de legalidad y cumplimiento normativo en diversos sectores. La discusión pública continuará alrededor del alcance real que tendrán estos nuevos delegados dentro de las Cámaras y de la forma operativa en la que el Gobierno articulará los reportes mensuales exigidos por el presidente.